Une éruption solaire frappe la Terre et perturbe la technologie – La NASA confirme la plus forte éruption en 4 ans | Sciences | Nouvelles

Le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA, qui suit le Soleil 24h/24 et 7j/7, a photographié le flash intense à 15h29 BST (10h29 HAE).

L’événement a été classé comme une fusée de classe X1.5, avec “X” désignant la classe de fusées les plus puissantes.

Le nombre suivant, quant à lui, indique la force de l’éruption, donc une éruption de classe X3 serait deux fois plus intense que l’événement d’hier.

La NASA a déclaré : « Les éruptions solaires sont de puissantes rafales de rayonnement.

“Les rayonnements nocifs d’une éruption ne peuvent pas traverser l’atmosphère terrestre pour atteindre physiquement les humains au sol, cependant – lorsqu’ils sont suffisamment intenses – ils peuvent perturber l’atmosphère dans la couche où se déplacent les signaux GPS et de communication.”

Les éruptions solaires et les tempêtes solaires peuvent provoquer des pannes de courant, perturber les opérations des satellites et même – dans les cas les plus graves – provoquer des surtensions.