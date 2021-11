Les CME jaillissent de la couronne solaire, qui est la couche supérieure de l’atmosphère de l’étoile.

Lorsqu’ils atteignent notre planète, ils peuvent déclencher un large éventail d’effets.

L’agence spatiale américaine a expliqué: « Lorsqu’il est dirigé vers la Terre, un CME peut produire des perturbations géomagnétiques qui enflamment des aurores brillantes, des satellites en court-circuit et des réseaux électriques sur Terre, ou au pire, mettent même en danger les astronautes en orbite. »

Les aurores sont l’effet le plus notable et apparaissent généralement dans les cercles polaires – les aurores boréales (Aurora Borealis) et les aurores australes (Aurora Australis).

Les aurores sont causées par des particules chargées du Soleil qui se brisent en atomes et molécules de gaz dans l’atmosphère, les excitant à de nouveaux niveaux d’énergie,

Lorsque les atomes reviennent à leur état normal, ils dégagent l’excès d’énergie sous forme de lumière ou de photos.