Une escapade romantique devient mortelle après la chute d’une femme de 100 pieds à mort en prenant un selfie

Une escapade romantique au Luxembourg est devenue tragique pour un couple plus tôt cette semaine lorsqu’une femme est tombée de 100 pieds à la mort en essayant de prendre un selfie. Zoe Snoeks a posé pour un selfie au bord d’une falaise à Nadrin, un village de Belgique, mardi. L’homme de 33 ans est tombé de la falaise, atterrissant dans l’Ourthe, selon Newsflash, citant des responsables locaux.

Son corps a été retrouvé par une équipe qui comprenait des policiers, des pompiers, des plongeurs et des membres du Groupe belge de recherche et d’intervention en milieu périlleux (Groupe de reconnaissance et d’intervention en environnement périlleux), rapporte le New York Post. Le mari de Snoek, Joeri Janssen, a déclaré à Newsflash que le couple s’était rendu dans la zone romantique dimanche dans leur camping-car.

« Depuis la pandémie, c’était notre petit truc de traverser l’Europe dans notre van et de prendre de belles photos », a déclaré Janssen. Le couple, qui s’est marié en 2012, a également amené leurs chiens avec eux. Ils prévoyaient de rentrer chez eux dans le Limbourg, aux Pays-Bas, le jour de la mort de Snoeks. « Nous nous sommes levés très tôt pour prendre des photos du Hérou », a-t-il déclaré. « Il y a presque toujours de la brume là-bas. C’est super pour les photos. Nous sommes arrivés avant 9h du matin »

Avant que Snoeks n’aille prendre les photos fatidiques, elle a demandé à Janssen de garder un œil sur les chiens, a déclaré son mari. Lorsqu’il se retourna vers l’endroit où se tenait sa femme, elle était partie. « Elle venait de disparaître. Cela a dû se produire en moins de cinq secondes », a déclaré Janssen à Newsflash. « Je n’ai rien vu ni entendu. Pas de bruissement, pas de cris ou de cris. J’ai levé les yeux et je n’ai vu que de la poussière », a-t-il déclaré. « Je l’ai appelée même si je savais que c’était sans espoir. Le gouffre faisait plusieurs dizaines de mètres de profondeur. »

Janssen a essayé d’appeler les services d’urgence tout de suite, mais il n’y avait qu’un signal faible dans la zone. Il a parlé à un opérateur, mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Il s’est ensuite précipité vers un hôtel voisin pour demander de l’aide. Bien que l’équipe de secours n’ait pas trouvé le corps de Snoeks immédiatement, ils pensaient qu’elle était morte, a déclaré Janssen. « Prendre des photos était sa passion. J’ai immédiatement déverrouillé son téléphone et j’ai vu qu’elle avait pris une photo au bord de la falaise. Son tout dernier selfie », a-t-il déclaré à propos de sa femme. « Zoe regarde droit devant. Vous pouvez également voir la brume et la rivière où ils ont finalement trouvé son corps. »

Snoeks comptait plus de 3 600 abonnés sur Instagram. Elle a posté sa dernière photo, une photo prise au Tombeau Du Géant en Belgique, mardi, le jour même de sa mort. Mercredi, sa famille a publié un message confirmant sa mort. La déclaration, rédigée en néerlandais, note qu’un mémorial était prévu le mardi 9 novembre.