Une Espagne en proie aux blessés tombe avec tous les honneurs en France

in

10/07/2021 à 19:35 CEST

Accablé par les absences d’Astou Ndour, Laura Gil, Cristina Ouviña et Silvia Domínguez, l’équipe espagnole a perdu ce samedi contre la France par 80-75 lors d’un match amical à Paris où il a encore montré son caractère mais n’a pu empêcher son rival de se venger pleinement de la défaite d’il y a tout juste deux jours (72-61).

FRA

ESP

FRANCE, 80

(23 + 28 + 17 + 12) : Marine Fauthoux (15), Marine Johannes (5), Sandrine Gruda (10), Endéné Miyem (8), Gabby Williams (17) -cinq titulaires-, Valeriane Vukosavljevic (7), Helena Ciak (8), Sarah Michel (3), Alexia Chartereu (5), Iliana Rupert (2), Diandra Tchatchouang et Tima Pouye.

ESPAGNE, 75

(21 + 19 + 18 + 17): Laia Palau (4), Leonor Rodríguez (4), Alba Torrens (22), Tamara Abalde, Raquel Carrera (5) -cinq de départ-, Maite Cazorla (17), María Conde ( 9), Laura Quevedo (2), Paula Ginzo (6) et Queralt Casas (6).

ARBITRES

Ortis, Dahta et Coanus (France). Sans éliminé pour fautes personnelles.

INCIDENTS

Match amical de préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 joué contre 6 134 à l’AccoHotels Arena de Bercy (Paris, France).

Contrairement à ce qui s’est passé jeudi à Malaga, l’équipe espagnole n’était pas à l’aise en défense et ce sont précisément les vice-champions européens qui leur ont “mis en main” et récupéré les ballons avec l’aide d’un arbitre sous forme de permissivité.

La vétéran Sandrine Gruda a fait des ravages y las galas dominaban el partido por 10 puntos a los siete minutos (17-7), aunque un triple de María Conde y un par de buenas acciones defensivas cerraron el primer cuarto con 27-24 pese a los problemas para frenar a Helena Ciak en la peinture’.

Cependant, la peinture française a retrouvé sa fraîcheur en attaque et cela a donné un caractère physique au duel qui, combiné aux échecs continus en attaque des Espagnoles, leur a permis de prendre 14 points d’avance à 4:12 de la pause (41-27).

Une Alba Torrens sensationnelle conduit la reprise espagnole avec un vol et quatre points à quitter à 15 et a forcé Valérie Garnier à arrêter le match pour arrêter le match à 2:52 de l’entracte avec 43-33 au tableau d’affichage. Curieux, puisque la valorisation reflétait un 61-31 sonore.

En tout cas, et malgré un superbe triplé de la vétéran Laia Palau, la France a déplacé le ballon avec succès et rapidité pour clôturer le deuxième quart-temps avec des trois-points de Marine Johannes et Marine Fathoux. aller aux vestiaires avec un revenu confortable (51-40).

Helena Ciak a fait beaucoup de dégâts dans la région

| .

de Lucas Mondelo Ils ont montré qu’ils savent se défendre beaucoup mieux et ils sont très bien revenus pour se rapprocher des cinq points en seulement deux minutes (51-46), mais c’était un mirage et entre Gruda et Gabrielle Williams ils ont de nouveau tiré sur les hôtes du match amical au milieu du troisième quart (57 -49).

Le problème, c’est que la France a eu la journée au-delà de 6,75 mètres et Williams a inscrit son deuxième triplé sans faute (5/12 au total) pour clôturer le troisième quart devant malgré amélioration notable des Espagnols en termes de jeu, mais il faut les “mettre dedans” (68-58).

L’Espagne s’est battue pour la victoire jusqu’au bout

| .

L’Espagne a appuyé sur la défense et s’est rapprochée à seulement deux points après un triplé manqué par Alba Torrens et un panier contre Raquel Carrera (77-75) A 19 secondes de la fin, mais n’a pu empêcher la victoire française grâce aux lancers francs de Williams et Fauthoux (80-75).

Même si la France n’a pas pu être vaincue à nouveau, l’excellente image malgré les absences affichées par les filles de Lucas Mondelo invite à l’optimisme considérant que dans les prochains jours les ‘touches’ devraient être récupérées.