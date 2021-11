Une Espagne ferme a de nouveau battu l’Ukraine

16/11/2021 à 20h45 CET

Il y avait envie de jouer ce deuxième match contre l’équipe ukrainienne. D’abord à cause des bons sentiments que la victoire de la veille avait laissés dans l’équipe et dans le staff technique. Et deuxièmement, parce que le score final s’est avéré un peu court pour tout ce que la sélection a généré en attaque.

ESP

DUC

ESPAGNE, 3

(1 + 2) : Jesús Herrero (p.), Raya, Borja (1), Adolfo, Cecilio -cinq initiale., Dídac (ps), Antonio Pérez, Ortiz, Catela, Mellado, Sergio Lozano (1), Esteban ( 1), Raúl Gómez et Solano.

UKRAINE, 0

Savenko (p.), Lebid, Siryi, Abakshyn, Zhurba -cinq de départ-, Tsypun (ps), Radevych, Malyshko, Mykytiuk, Fareniuk, Korsun, Belotserkovets et Pediash.

ARBITRES

Alberto Sarabia et Peregrino Abdulay (Espagne). Ils ont montré un carton jaune à l’Espagnol Esteban (37′).

BUTS

1-0, Borja (3′) ; 2-0, Sergio Lozano (21′) ; 3-0, Cécilio (25′).

INCIDENTS

Match amical joué devant environ 500 spectateurs au Pavillon Municipal d’Albaida (Albelda de Iregua, La Rioja).

Alors, avec tout le bon mis en pratique 24 heures auparavant et conscient que la différence n’était pas plus encombrante par centimètres et, en grande partie, à cause du gardien ukrainien Tsypun, L’Espagne a de nouveau sauté sur la piste, désireuse de continuer à peaufiner les détails.

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’équipe nationale clarifie ses intentions. Adolfo a eu les deux premiers et est intervenu dans le jeu du premier but local. Borja a lancé un parallèle sur le flanc droit et celui de Santa Coloma a envoyé le ballon là où il a touché. Contrôle de la poitrine et définition avec le gauche au bâton loin de Savenko.

Pas même trois minutes s’étaient écoulées et l’Espagne marquait déjà des distances. Avec le travail 1-0 de Borja le siège du but ukrainien a suivi. Catela a tenté sa chance à plusieurs reprises, après un dribble et un tir puissant. Bien que la balle n’est pas entrée. Avant la pause, Fareniuk a heurté le bâton, lorsqu’il a trouvé un rebond dans la surface qui lui a été présentée en rebondissant.

Adolfo a terminé un bon match

Quelques secondes seulement s’étaient écoulées après le changement de bancs, quand Sergio Lozano était à nouveau le protagoniste. Un jeu de stratégie à la sortie d’un coup de pied de corner s’est terminé aux pieds du joueur madrilène qui, d’une frappe forte au but, a trouvé en chemin un joueur ukrainien et son propre gardien. Tous trois sont intervenus pour amener le second au tableau d’affichage.

La pression espagnole continuait de noyer son rival. Aussi les transitions rapides. Fruit d’une action bien tressée est venu le troisième. Cecilio a commencé la pièce et c’est lui qui l’a fermée. Passe mesurée de Borja et du Cordoba qui ne pardonne pas à l’intérieur de la surface avec un tir au dessus.

Celui de Movistar Inter a réalisé une belle performance dans les deux matchs, comme le reste des joueurs qui sont revenus en équipe nationale : Capitaine Lozano, l’ex-azulgrana Esteban Cejudo et Catela.

L’Espagne était de loin supérieure aux Ukrainiens

A quoi il faut ajouter le bon travail individuel et collectif du reste des convoqués. Cet appel de La Rioja a également été spécial pour Antonio Pérez, un autre jeune appelé à continuer à grandir dans ce groupe.

Prochain arrêt, Rincón de la Victoria (Malaga). En face se trouvera le Portugal, actuel champion d’Europe et du monde après avoir battu l’Espagne en quarts de finale dans un duel avec beaucoup de controverse sur les décisions d’arbitrage. Lusos et Espagnols se croiseront à nouveau les 18 et 19 décembre. Les deux rencontres, à 21h00, peuvent être suivies en direct sur Teledeporte.