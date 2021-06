Une Espagne “refusée” commence par une défaite la défense du titre

17/06/2021 à 23h30 CEST

Trop de revers ces derniers jours pour un Équipe espagnole qui a commencé la défense de son titre continental par une défaite à Valence contre la Biélorussie (53-51) victime de leurs mauvais pourcentages au tir.

BIE

ESP

BÉLARUS, 53

(14 + 7 + 14 + 18): Volha Ziuzkova (4), Yuliya Ritsikava, Tatsiana Likhtarovich (2), Maryia Papova (19), Viktoryia Hasper (6) -cinq de départ-, Alexandria Bentley (13), Aliaksandra Tarasava ( 2), Anastasiya Verameyenka (7) et Yanina Inkina.

ESPAGNE, 51

(9 + 13 + 11 + 18): Laia Palau (2), Cristina Ouviña (11), Leonor Rodríguez (3), Laura Gil (4), Astou Ndour (15) -cinq titulaires-, Silvia Domínguez (6), Maite Cazorla, Raquel Carrera (4), Queralt Casas, María Conde et Laura Quevedo (6).

ARBITRES

Jelena Tomic (Croatie), Geert Jacobs (Belgique) et Alexandra Stan (Roumanie). Sans éliminé pour fautes personnelles.

INCIDENTS

Deuxième et dernier match de la première journée du groupe B de l’Eurobasket féminin en Espagne 2021 joué devant environ 1 000 spectateurs au pavillon municipal de Fuente de San Luis (Valence).

Maryia Papova, actuelle championne d’Euroligue avec la Russie d’Ekaterinbourg sous le commandement de l’espagnol Miguel Méndez (ils ont battu Perfumerías en finale), il a été un marteau à pylône avec 19 points et 13 rebonds. Par ailleurs, l’Américaine nationalisée Alexandria Bentley (13 points et quatre passes décisives) a marqué le ‘tempo’ et empêché les Espagnoles de courir.

Les pertes définitives d’Alba Torrens (le grand générateur de points de l’équipe) et de Tamara Abalde pour leur positif pour Covid-19 et l’inclusion de Paula Ginzo et Laura Quevedo ainsi que le bruit conséquent des derniers jours et les nerfs pour les débuts ont été la clé pour une Espagne avec quelques Pourcentages de tirs très faibles : surtout 19/64 (30%) sur deux, 5/16 (31%) sur triples et 8/13 (62%) sur lancers francs.

Le match était vraiment égal Avec un score très bas qui indique au moins que les champions d’Europe actuels ont relativement bien performé dans les tâches défensives malgré le fait qu’ils n’ont pas réussi à arrêter cette dualité entre Bentley et Papova qui est devenue plus importante au fil du temps.

La Biélorussie a mieux commencé et avec les idées les plus claires contre une équipe espagnole qui n’a marqué que deux paniers dans les sept premières minutes (9-5) et a perdu 14-9 à la fin du premier quart-temps.

Dans le second, c’était lorsque Lucas Mondelo était le plus similaire à ceux remportés par les deux derniers Européens. Malgré les victimes, Astou Ndour a mené la reprise aller aux vestiaires avec un point d’avantage (21-22).

Cristina Ouviña a très bien fini le match

| FÉV

Cependant, le troisième trimestre a marqué le début de la fin avec six minutes sans marquer qui a permis aux ex-Soviétiques de passer de 25-29 à un inquiétant 33-30.

Déjà dans la dernière et quand tout semblait perdu avec 46-40 à 5:12 à jouer, les points de Cristina Ouviña ont mené la réaction d’une équipe qui a fait match nul à 11 secondes de la fin … mais Bentley est apparu là-bas pour endosser l’Espagne une défaite douloureuse.

Mais pas de temps pour les regrets car ce vendredi, la Suède s’attend au deuxième jour à 21h00 dans un match très important, alors que les femmes scandinaves ont battu la Slovaquie dans leur ‘première’ avec une énorme autorité (74-57). Autrement dit, seule la victoire en vaut la peine.