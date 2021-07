Une Espagne sensationnelle, quatrième au tableau des médailles de la sub’23 européenne

11/07/2021 à 20h22 CEST

Que l’Espagne obtienne deux médailles d’argent dans un sub’23 européen en relais court Cela parle déjà de lui-même du caractère multidisciplinaire d’une nouvelle génération d’athlètes espagnols qui ont encore une fois surpris avec une performance sensationnelle lors de l’événement qui s’est terminé ce dimanche à Tallinn.

Et le meilleur de tous, ce n’était pas un double coup occasionnel. Bien au contraire. L’azulgrana Jaël Bestué a touché le podium à l’hectomètre avec la quatrième place, tandis qu’Arnau Monné a remporté le bronze dans la plus courte épreuve en plein air avec Sergio López quatrième et au 200 Jesús Gómez et Pol Retamal étaient respectivement argent et bronze.

Regarder les chiffres est une source de joie pour les fans d’athlétisme, surtout avec un samedi qui restera dans les annales. L’Espagne a terminé avec un total de 15 médailles (trois d’or, sept d’argent et cinq de bronze), dépassé seulement par les 17 que la France a atteints. Les champions continentaux étaient José Manuel Pérez (20 km marche), Eduardo Menacho (10 000 mètres) et l'”olympien” Asier Martínez (110 mètres haies).

Au tableau des médailles, l’équipe espagnole a terminé quatrième, seulement derrière les six médailles d’or de l’Allemagne et une Italie sensationnelle qui continue de fonctionner à merveille et les quatre d’une République tchèque qui n’a obtenu qu’une médaille d’argent de plus (cinq médailles). Au total, il n’y avait pas plus et pas moins de 29 finalistes, égalant le record historique dans un sub’23 européen.

Les femmes ont marqué le chemin. Aitana Rodrigo a terminé septième au premier poteau avec une belle prestation à un colossal Jaël Bestué, qui a rapproché le quatuor des médailles de sorte que d’abord Eva Santidrián puis Carmen Marco ont scellé l’argent avec la deuxième meilleure note de l’histoire espagnole sous 23 ( 43,74 ) après l’Allemagne (43.05). Dans la matinée, ils avaient battu le record d’Espagne avec 43,50.

Le 4×100 féminin est entré dans l’histoire à Tallinn

| RFEA

Juste après, l’Espagne a également commencé avec de nombreuses options dans le 4×100 masculin. Arnau Monné a fait un premier post remarquable, Pol Retamal a accusé l’effort du double hectomètre mais a fait une belle prestation à Jesús Gómez et entre lui et Sergio López ils ont obtenu une médaille d’argent historique avec 39,00, 30 centièmes d’Allemagne.

Mention spéciale pour l’œuvre muette sensationnelle de Ricardo Diéguez, le grand ‘Panter’, l’un des grands artisans de ce double podium des relais courts en tant que manager fédératif et coach entre autres de Bestué elle-même ou Cristina Lara, également joueuse du Barça.

Águeda Muñoz est resté à deux centièmes du podium en 1500

| RFEA

Dommage pour Águeda Muñoz en 1500, mais l’athlète du Barça a été très courageux et il ne reste plus qu’à rendre hommage. Aussi heureuse sur la piste que hors piste, la Ségovie s’est engagée dans le premier virage du dernier tour et s’est essoufflée dans la dernière ligne droite pour terminer quatrième avec un temps de 4:14,17, à seulement deux centièmes du Britannique Wallace.

Une résistante Isabel Barreiro a également terminé quatrième au 5 000 mètres (15 : 51,3 avec chronométrage manuel en raison d’une panne de l’électronique qui a duré une longue demi-heure) avec Cristina Ruiz sixième avec 15 : 54,8.

Bruno Comín a battu sept records personnels au décathlon

| RFEA

Alejandro Quijada a également performé à un niveau élevé avec une cinquième place au 3000 mètres haies (8 : 44,48), le 4×400 féminin a terminé septième de la finale avec un record espagnol de moins de 23 ans inclus avec la Catalane Sara Gallego comme l’une de ses références (3 : 3,54) et Bruno Comín a amélioré son record personnel de plus de 200 points pour toucher la place de finaliste du décathlon (dixième avec 7 688 points).