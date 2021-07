Une Espagne sensationnelle se venge de la Serbie

29/07/2021 à 12h20 CEST

L’équipe espagnole a pris une revanche complète sur les Serbes avec une victoire extraordinaire 85-70 pour faire un pas de géant vers les quarts de finale et aussi en tant que leader de groupe. Le succès a eu trois “mères” exceptionnelles avec 25 points d’Alba Torrens, 20 avec neuf rebonds d’Astou Ndour et 17 d’une colossale Maite Cazorla qui a inscrit cinq triplés (dont trois au moment clé).

ESP

ÊTRE

ESPAGNE, 85

(19 + 22 + 18 + 26): Silvia Domínguez (7), Cristina Ouviña (10), Alba Torrens (25), Laura Gil (2), Astou Ndour (20) -cinq titulaires-, Laia Palau, Maite Cazorla ( 17), Raquel Carrera (4) et María Conde.

SERBIE, 70

(20 + 24 + 14 + 12): Ana Dabovic (5), Aleksandra Crvendakic (2), Jelena Brooks (16), Sonja Vasic (11), Tina Krajisnik (11) -cinq départs-, Nevena Jovanovic (4), Yvonne Anderson (15), Dajana Butulija, Maja Skoric et Dragana Stankovic (6).

ARBITRES

Yohan Rosso (France), Maj Forsberg (Danemark) et Andreia Silva (Brésil). Ils ont éliminé la Serbe Ana Dabovic par cinq fautes (39:52).

INCIDENTS

Match correspondant à la deuxième journée de la compétition féminine de basket-ball des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 disputé à huis clos à la Saitama Super Arena (Saitama, Japon).

L’Espagne a affronté son deuxième duel à Tokyo après avoir battu la Corée du Sud 69-73, tandis que les Serbes ont fait de même également en difficulté contre le Canada. Et évidemment c’était un match avec certaines conditions particulières, puisque Lucas Mondelo et ses élèves brûlaient du désir de venger la défaite subie en prolongation dans le passé européen face à ceux de Marina Maljkovic, fille de l’entraîneur primé du Barça Bozidar.

La première partie était sensationnelle pour le spectateur. Avec un jeu rapide et joyeux, les paniers et les actions de qualité se sont succédé avec un ‘mais’ important pour les intérêts espagnols au rebond, puisque les Balkans ont capté cinq offensives au premier quart.

Avec deux triples en trois tentatives d’Alba Torrens, l’Espagne prend sa première avance (8-6 à la minute 3) et sept points consécutifs d’Astou Ndour ont donné encore plus d’ailes aux championnes des deux précédentes européennes (15-10 à 3h58 à la fin du premier quart-temps).

Cependant, la Serbie retrouvait ses marques et, avec deux triples des meurtrières Jelena Brooks et Yvonne Anderson, non seulement équilibré le score mais aussi fermé les 10 premières minutes avec un avantage minimal (19-20).

Lucas Mondelo ne se lasse pas de demander patience à ses joueurs

| .

Le début du deuxième quart-temps a été horrible pour les intérêts espagnols. Un triplé d’Anderson et deux paniers après des défaites de l’Américaine d’origine et Dragana Stankovic placée un 21-31 inquiétant alors que seulement trois minutes s’étaient écouléess.

Mondelo a arrêté le jeu et les Espagnols ont entamé une lente remontée menée par SIlvia Domínguez et Ndou. Le centre de la WNBA a clôturé le deuxième quart-temps avec un panier après un rebond offensif qui a laissé un 41-44 passionnant sur l’e-mail compte tenu de la façon dont les choses s’étaient passées.

La Serbie a repris le contrôle de l’affrontement à l’aube du troisième quart-temps avec un triplé de Crvendakic et avec Brooks qui allait déjà à 16 points (43-52). La grosse différence était dans les lancers au-delà de 6,75 mètres, avec un triste 2/12 pour l’Espagne et un excellent 6/11 pour les Serbes.

Cristina Ouviña a marqué et était une base avec maîtrise

| .

Et… que se passe-t-il quand les emplacements ne rentrent pas ? Eh bien, Maite Cazorla apparaît du banc pour marquer trois triples d’affilée et appuyez sur le match jusqu’à 52-54 à 3:27 à la fin du troisième quart-temps. Avec une direction sensationnelle d’Ouviña, un nouveau triple de Gran Canaria a laissé le score à 59-58 après une belle remontée en l’absence des 10 dernières minutes.

Au dernier quart Alba Torrens a jeté l’équipe dans son dos et cela a montré pourquoi elle est la meilleure buteuse de l’équipe et pourquoi elle a remporté six Euroligues. Les Baléares ont marqué un triple et deux paniers d’affilée pour se tenir avec 21 points et placer l’avantage espagnol maximal à 5h50 de la fin (69-60).

Avec deux paniers d’affilée, Anderson a ajouté au jeu une intrigue que Ndour a immédiatement annulé avec un panier et un 2+1 et Cazorla avec son cinquième triplé pour culminer un belle performance collective après la pause et clôture une spectaculaire victoire 85-70.