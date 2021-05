Une espèce de poisson autrefois considérée comme éteinte peut en fait prospérer – .

Imaginez lancer votre ligne dans l’océan et sortir un dinosaure vivant. Lorsqu’un groupe de pêcheurs au large des côtes de Madagascar a tiré sur leur chemin en 1938, ils ont été aussi près de ce genre de découverte que n’importe qui sur Terre ne le fera jamais. L’équipage a hissé un cœlacanthe, et jusqu’à ce moment-là, personne ne savait que le poisson existait encore, et la seule preuve que les poissons massifs aient jamais honoré les océans de la Terre était sous la forme de fossiles vieux de millions d’années.

Depuis cette capture incroyable et révolutionnaire, des centaines de spécimens supplémentaires de cœlacanthe ont été capturés autour de Madagascar, qui serait leur principal point de distribution. Les poissons, qui ont depuis été divisés en deux espèces distinctes, continuent de tourner autour de l’île, mais comme en voir une est relativement rare et qu’aucune étude de conservation formelle n’a été effectuée, personne ne sait à quel point les populations se portent bien, ou si elles le pourraient bientôt. disparaître pour de vrai.

Dans un nouveau rapport de Mongabay, la tâche compliquée de déterminer comment font les poissons mystérieux est présentée. Comme vous pouvez l’imaginer, un poisson que l’on croyait éteint pendant des millions d’années mais qui était en fait vivant tout le temps ne constitue pas le sujet de recherche le plus facile. Cela dit, il y a manifestement des choses qui devraient être prises en compte si nous voulons nous assurer que l’incroyable poisson continue, vous savez, à ne pas s’éteindre.

Les pêcheurs ne sont généralement pas très intéressés par les cœlacanthes. Ils ne sont très intéressés par personne d’autre que par les scientifiques, et avec de nombreux spécimens déjà catalogués, ils ne sont pas très demandés. Les requins sont une autre histoire et l’augmentation spectaculaire de la demande d’ailerons de requin a incité les pêcheurs à poser leurs filets dans des eaux de plus en plus profondes. Les cœlacanthes ont tendance à vivre dans les mêmes zones où les pêcheurs tentent d’attraper des requins avec des filets maillants et attrapent souvent les poissons fossiles vivants dans le processus.

Mais quel impact ces captures accidentelles ont sur la population globale de l’une ou l’autre des espèces de cœlacanthe est totalement inconnu. Les scientifiques offrent quelques possibilités et un article récent fournit un certain contexte. Il est possible, selon les chercheurs, que les populations de cœlacanthes de toute l’île de Madagascar se portent très bien. Autrement dit, si les poissons habitent effectivement les eaux tout autour de l’île.

Si la population de poissons est plus isolée, le nombre total d’animaux vivants pourrait être nettement inférieur aux estimations plus optimistes. Malheureusement, il faudra un bon peu d’enquête pour déterminer quelle théorie est la plus proche de la vérité. Alors que les scientifiques se demandent si les poissons anciens sont ou non en danger de déclin de la population, les créatures énigmatiques continuent d’être capturées dans des filets qui ne leur sont pas destinés.

