« Une étape positive, nous avons activé le mode survie »

01/10/2022 à 20:10 CET

L’Espagnole Laia Sanz (Mini X-Raid) a terminé la vingt-neuvième étape du Dakar entre Al Dawadimi et Wadi Ad Dawasair, qu’elle a qualifiée de « positive & rdquor ; puisqu’il lui a permis de se hisser à la vingt-troisième place de la catégorie autos générales, à ses débuts dans la catégorie, après avoir activé le « mode survie & rdquor; en raison de la difficulté de certaines dunes.

« C’était positif, nous avons activé le mode survie, mais parfois nous devons le faire sur le Dakar. Heureux du saut que nous avons fait au classement général& rdquor;, a-t-il commenté.

« Cela a été une étape positive. Dur, le plus dur sur le Dakar en raison de l’état du sable qui était très mou. Quand on a vu qu’il y avait un peu de galère et qu’il nous était difficile d’atteindre le sommet de nombreuses dunes, nous avons dû essayer plusieurs fois dans certaines et d’autres de les contourner car il n’y avait aucun moyen de grimper & rdquor;, il complété.