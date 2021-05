Une étiquette IG probable dans l’UE devrait stimuler les exportations de riz basmati de l’Inde

Cependant, la réalisation des prix verra une amélioration avec l’IG car l’authenticité du pur basmati sera maintenue.

Par Prabhudatta Mishra

Un accord imminent sur les indications géographiques (IG) avec l’Union européenne (UE) pourrait porter les exportations de riz basmati de l’Inde à 500 millions de dollars dans un à deux ans contre 250 millions de dollars actuels, car la réalisation devrait augmenter avec les consommateurs soucieux de la qualité, selon les responsables. .

Cependant, des observateurs indépendants ont déclaré que les expéditions pourraient ne pas connaître d’augmentation significative de volume à court terme, à moins que des efforts concertés ne soient déployés pour trouver des acheteurs dans des pays autres que le Royaume-Uni (Royaume-Uni). Cependant, la réalisation des prix verra une amélioration avec l’IG car l’authenticité du pur basmati sera maintenue.

L’Inde avait exporté pour 245,4 millions de dollars de riz basmati vers les pays de l’UE (y compris le Royaume-Uni) en avril-janvier de l’exercice 21, contre 207 millions de dollars pour l’ensemble de 2019-20. La part du Royaume-Uni en termes de volume a été près de la moitié dans les expéditions totales de basmati envoyés vers la région de l’UE et le pays figure également parmi les 10 principales destinations d’exportation du riz aromatique indien.

Cependant, la réalisation des prix au Royaume-Uni a été inférieure à celle de nombreux autres pays. Par exemple, en avril-janvier 2020-2021, les exportateurs de basmati indiens ont gagné 16 millions de dollars de plus malgré l’envoi de 4000 tonnes de riz en moins au Koweït par rapport au Royaume-Uni. Les exportations vers le Royaume-Uni ont été d’environ 1 48 500 tonnes au cours des 10 mois de l’exercice 21.

«L’enregistrement actuellement en cours de l’IG basmati dans l’UE et l’accord proposé pour l’Inde et l’UE sur l’IG pourraient être poursuivis à notre avantage. Au-delà du basmati, il y a une opportunité immédiate dans le textile et l’artisanat GI », a déclaré S Chandrasekaran, analyste de la politique commerciale et auteur d’un livre sur le basmati GI. Cependant, par rapport aux produits IG des deux pays, la consommation des produits de l’UE en Inde peut être immédiate alors que les produits indiens doivent être nourris, a déclaré Chandrasekaran.

L’Inde et l’UE ont convenu la semaine dernière de renforcer les relations bilatérales de commerce et d’investissement par la reprise des négociations en vue d’un accord commercial équilibré, ambitieux, global et mutuellement avantageux, huit ans après sa suspension. Les deux parties ont également convenu de lancer des négociations sur deux pactes clés sur la protection des investissements et l’IG.

«L’Inde a plus de produits agricoles, alimentaires, artisanaux et artisanaux sous IG tandis que dans le cas de l’UE, plus de 72% de ses ventes de produits IG proviennent du vin et des spiritueux. Les principes et objectifs de l’accord IG proposé différeront fortement en raison de la «définition de la culture» et des segments de produits », a déclaré Chandrasekaran. Par exemple, l’UE a demandé l’enregistrement de 121 produits en Inde, dont 92 appartiennent à la catégorie des vins et spiritueux, a-t-il déclaré, ajoutant que l’UE chercherait de plus en plus à faciliter l’enregistrement des produits IG et l’accès au marché.

Malgré la pandémie et l’effondrement général des exportations, l’Inde a enregistré une croissance impressionnante des exportations de produits agricoles et connexes au cours de l’exercice 21, avec des expéditions soutenues d’une multitude de produits de base, notamment du riz non basmati, du blé, de la farine de soja, des épices, du sucre, du coton, des légumes frais, légumes transformés et boissons alcoolisées. Selon les données pour la période d’avril à février du dernier exercice, la balance commerciale extérieure de l’Inde dans l’agriculture a augmenté de 41% par an à Rs 1,32,580 crore.

L’agriculture et les produits connexes d’une valeur de Rs 2,74 crore lakh ont été exportés au cours des 11 premiers mois du dernier exercice contre Rs 2,31 crore lakh l’année dernière, en hausse de 18,6%, tandis que les importations ont légèrement augmenté de 3% à Rs 1,41 crore lakh. L’Inde a toujours maintenu un excédent commercial de produits agricoles au fil des ans. Les exportations des secteurs agricoles et connexes du pays étaient de Rs 2,52 lakh crore et les importations étaient de Rs 1,47 lakh crore pendant FY20.

