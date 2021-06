Une étoile en train de s’effondrer a envoyé une énorme explosion d’énergie dans l’espace – .

Les étoiles sont géniales. Notre propre étoile, le Soleil, est l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes tous ici aujourd’hui. Sans cela, nous serions perdus, mais si les étoiles peuvent donner la vie, elles peuvent aussi être des forces de la nature incroyablement destructrices. Comme l’ont montré de récentes observations de la NASA et d’astronomes du monde entier, la mort d’une étoile peut produire une libération d’énergie vraiment cataclysmique qui détruirait à peu près tout sur son passage.

Le 29 août 2019, des scientifiques du monde entier ont été alertés d’un événement intense se déroulant à environ un milliard d’années-lumière. Il s’agissait d’un sursaut de rayons gamma massif, et bien qu’un milliard d’années-lumière soit une distance presque insondable, cet événement était unique parmi les sursauts de rayons gamma. L’énorme distance est en fait beaucoup plus proche de notre planète que les sursauts gamma observés par les scientifiques dans le passé, et cela leur a offert l’opportunité d’étudier l’événement d’une nouvelle manière.

Comme les chercheurs l’expliquent dans un nouvel article publié dans la revue Science, la distance typique d’un sursaut gamma de la Terre est d’environ 20 milliards d’années-lumière. Ce dernier événement, étiqueté GRB 190829A, était si proche que les scientifiques l’ont considéré comme une “vue de premier plan” de la mort de l’étoile et de l’explosion d’énergie qu’elle a produite lors de sa mort.

“Les sursauts gamma sont des flashs lumineux de rayons X et gamma observés dans le ciel, émis par des sources extragalactiques distantes”, a déclaré Sylvia Zhu, co-auteur de l’ouvrage, dans un communiqué. «Ce sont les plus grandes explosions de l’univers et associées à l’effondrement d’une étoile massive en rotation rapide en un trou noir. Une fraction de l’énergie gravitationnelle libérée alimente la production d’une onde de choc ultrarelativiste. Leur émission est divisée en deux phases distinctes : une phase initiale chaotique d’une durée de quelques dizaines de secondes, suivie d’une longue phase de rémanence qui s’estompe en douceur.

C’est cette phase de rémanence que les scientifiques ont eu la meilleure occasion d’observer, car l’éclatement réel se produit si rapidement qu’il est difficile de l’observer dans les moindres détails. Les chercheurs ont rassemblé des données d’observatoires autour de la planète qui ont pu observer l’énergie lorsqu’elle a percé l’espace.

« Nous pourrions déterminer le spectre du GRB 190829A jusqu’à une énergie de 3,3 téra-électronvolts, soit environ mille milliards de fois plus énergétique que les photons de la lumière visible », explique Edna Ruiz-Velasco, co-auteur. “C’est ce qui est si exceptionnel à propos de ce sursaut de rayons gamma – il s’est produit dans notre arrière-cour cosmique où les photons de très haute énergie n’ont pas été absorbés lors de collisions avec la lumière de fond sur leur chemin vers la Terre, comme cela se produit sur de plus grandes distances dans le cosmos . “

En fin de compte, alors que ce sursaut gamma était beaucoup plus proche qu’ils ne le sont généralement, les scientifiques gagneraient à pouvoir en observer un juste devant leurs yeux. Détecter ces événements, puis se précipiter pour pointer les télescopes dans la bonne direction produit d’excellentes données, mais on pourrait en apprendre davantage si les scientifiques pouvaient prédire quand une étoile va mourir et voir l’action telle qu’elle se produit.

