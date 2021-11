Une étoile est née : l’introduction en bourse stellaire de Nykaa souligne la promesse de l’économie des start-up

Il faudrait plusieurs années de performance soutenue pour faire baisser les valorisations. Cependant, c’est la nature de la bête.

C’est le moment de Falguni Nayar au soleil, et elle devrait le savourer. Son portail de beauté, Nykaa, qu’elle a construit à partir de zéro au cours des 11 dernières années, a fait des débuts de rêve sur les bourses, avec une capitalisation boursière de Rs 1 lakh crore. Nayar nous a montré qu’il est possible de bâtir une entreprise solide et rentable avec peu de capital et sans le soutien d’une grande entreprise. Pour les milliers d’entrepreneurs en herbe de ce pays, elle est un modèle.

Certes, FSN-E Commerce Ventures, la société qui gère le portail de mode et de beauté Nykaa, est encore petite ; les revenus de l’exercice 21 étaient de 2 441 crores de Rs et les bénéfices de 62 crores de Rs. Mais l’ovation debout qu’elle a reçue du marché boursier – une capitalisation boursière de Rs 1 lakh crore à ses débuts – reflète la confiance que les investisseurs ont en elle et en l’entreprise. En effet, les entreprises de la nouvelle économie sont valorisées à des niveaux qui semblent stratosphériques ; Nykaa se négocie à un multiple d’environ 1 600 fois, ce qui signifie que même une croissance par dix le laisserait se négocier à un multiple de 160 fois. Il faudrait plusieurs années de performance soutenue pour faire baisser les valorisations. Cependant, c’est la nature de la bête.

L’achat en ligne est encore un concept relativement nouveau en Inde, et les start-up parient sur le fait qu’il y a beaucoup de place pour se développer étant donné l’augmentation du pouvoir d’achat et l’évolution des modes de vie. Les investisseurs aussi. Une fois que les clients sont ajoutés et que le chiffre d’affaires augmente, les coûts, disent-ils, seront défrayés sur une base beaucoup plus large, créant des excédents. Certes, il y a des risques ; dans plusieurs secteurs, les barrières à l’entrée ne sont pas si élevées et la concurrence pourrait ralentir la croissance des revenus. Néanmoins, il existe des avantages pour les pionniers et les investisseurs sont prêts à soutenir ceux comme Nayar, qui, selon eux, ont les compétences nécessaires pour diriger l’entreprise vers de nouveaux sommets.

Rien de mieux pour l’économie indienne qui, avec la licence raj et le capitalisme de copinage, a étouffé l’entrepreneuriat et permis à des entreprises principalement familiales de prospérer. L’économie des start-up a heureusement trouvé des bailleurs de fonds dans des fonds de private equity (PE) qui permettent à des entrepreneurs comme Nayar de créer des entreprises. Cela permet aux talents de faire surface et de contribuer plus que significativement à l’économie, notamment en termes d’opportunités d’emploi. Le Credit Suisse estime que si les taux de croissance se maintiennent, les revenus supplémentaires de cet espace pourraient représenter 5,3% du PIB supplémentaire dans cinq ans.

On espère que de nombreuses start-ups pourront survivre par elles-mêmes et ne pas être rachetées par de grands conglomérats qui cherchent désespérément à faire partie de la nouvelle économie ; Ces derniers temps, plusieurs start-ups ont vendu à de grands groupes d’entreprises qui se lancent dans l’arène en ligne, ce qui est dommage. L’Inde a besoin de plus d’entrepreneurs et de milliers d’entreprises, et non d’une concentration d’entreprises entre les mains de quelques-uns qui mènerait à des monopoles. Malheureusement, toutes les start-up ne sont pas en mesure d’atteindre les niveaux souhaités et les propriétaires sont obligés de vendre. Néanmoins, le fait que l’écosystème des start-up indiennes soit si dynamique est un motif de célébration ; même s’il engendre 500 entreprises solides, ce serait un exploit. Les investisseurs recherchent clairement plus de start-ups et, avec plus d’introductions en bourse numériques qui devraient arriver sur les marchés, Goldman Sachs estime que l’exposition à la nouvelle économie, dans les indices boursiers indiens, pourrait plus que doubler au cours des 2-3 prochaines années. Les débuts de Nykaa ne sont que le début.

