Une étude basée aux États-Unis examine les stratégies efficaces pour accroître l’observance générale du port du masque

Une combinaison d’intervention de distribution gratuite de masques, de remodélisation par les dirigeants communautaires et les fonctionnaires, prêchant l’importance de porter des masques peut aider à améliorer la conformité dans une communauté concernant les comportements appropriés aux covid, a révélé une étude menée dans 600 villages du Bangladesh.

La série de documents de travail du National Bureau of Economic Research, basé aux États-Unis, dans une étude de 10 semaines portant sur 3,41 830 adultes, a révélé que l’observance du port du masque augmentait de 29% en raison de l’intervention dans les villages, en supposant que trois membres dans un famille. L’étude a couvert 64 937 familles dans le groupe d’intervention et 64 183 autres dans le groupe témoin.

L’étude menée en association avec l’Université de Standford, la Yale School of Management and Innovation for Poverty Action visait à évaluer quelles interventions multiples augmenteraient le port approprié des masques, si la promotion du masque crée involontairement des risques moraux et si le port de masques peut diminuer les personnes pratiquant la distanciation sociale.

Pour connaître les objectifs mentionnés ci-dessus, plusieurs stratégies ont été utilisées comme la distribution gratuite de masques, les chefs religieux promouvant l’utilisation des masques, la distribution de masques dans les lieux publics comme les marchés et les mosquées, etc. Des projets pilotes dans deux districts ont montré que la distribution gratuite de masques n’est pas suffisant pour augmenter le port du masque, mais les groupes de défense doivent également veiller à ce qu’il y ait une surveillance périodique dans les lieux publics pour améliorer leur conformité.

Lors d’un examen sur un plus grand cluster randomisé, il a été établi que la distribution de masque, la promotion de masque actif et la modélisation de rôle combinés ont obtenu de meilleurs résultats que la distribution de masque et la modélisation de rôle.

Cependant, certaines stratégies n’ont pas récolté de résultats positifs comme l’intervention par SMS, les incitations monétaires ou non monétaires, l’engagement public via le modèle de signature ou la police accompagnant les promoteurs de masques. Le fait que la présence policière s’avère inefficace; en augmentant le port de masques et au lieu des rappels périodiques étant plus efficaces, le mécanisme opérationnel ne ressent aucune menace de sanctions juridiques formelles, mais fonctionne plutôt avec la honte et l’aversion des gens à de légères sanctions sociales informelles.

Les chercheurs, cependant, ont averti que les résultats devraient être des analyses et utilisés avec prudence car la réponse comportementale d’une communauté ou d’un cluster peut dépendre du contexte. L’étude note également que les stratégies d’intervention qui se sont avérées efficaces peuvent être déployées de manière similaire en Asie du Sud et dans d’autres régions du monde.

