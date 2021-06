Une étude classe Washington comme le plus grand abuseur de jargon dans les offres d’emploi ; Le PDG d’une startup nous dit pourquoi les mots sont importants

in

Les termes de jargon avec l’utilisation la plus élevée au-dessus de la moyenne dans les offres d’emploi dans chaque état. (Graphique sur toile)

Une nouvelle étude sur l’utilisation du jargon dans les offres d’emploi a identifié les pires contrevenants aux États-Unis. Et nous aimerions avoir un mot avec l’État de Washington.

L’État est apparemment le principal agresseur de mots et d’expressions compliqués et déroutants, avec 598 termes pour 1 000 offres d’emploi, selon l’analyse de Canva, fabricant d’outils de conception et de publication en ligne. Le Seattle Times a rendu compte des résultats vendredi.

Le terme le plus courant à Washington est « cloud first », ce qui est logique étant donné l’ascension de Seattle en tant que Cloud City, grâce à la domination d’Amazon et de Microsoft dans ce domaine.

Canva dit avoir recherché 6,3 millions d’offres d’emploi pour 40 termes de jargon couramment utilisés. D’autres États moins axés sur les technologies et les candidats à l’emploi que Washington ont proposé des énigmes telles que « peler l’oignon », « des fruits à portée de main » et « faire du foin ». Selon Canva, le terme le plus galvaudé est « joueur d’équipe ».

Le PDG de Textio, Kieran Snyder. (Texte Photo)

La start-up d’écriture augmentée Textio, basée à Seattle, a mené une étude similaire il y a quelques années, affirmant que le jargon peut avoir un impact négatif sur la capacité d’une entreprise à pourvoir un poste vacant en temps opportun avec le meilleur candidat.

Le PDG Kieran Snyder a expliqué vendredi à . pourquoi la langue était importante dans les offres d’emploi.

“Une chose qui est encore plus fascinante à propos de ces clichés d’entreprise est que, bien qu’ils réduisent l’engagement des candidats de tous horizons, ils diminuent beaucoup plus l’engagement des femmes et des personnes de couleur”, a déclaré Snyder. “Ces termes semblent être des signifiants culturels d’une certaine manière qui provoquent le désengagement des groupes sous-représentés.”

Snyder, qui vient de recevoir le prix du PDG de l’année aux . Awards en mai, a déclaré qu’elle croyait aux solutions logicielles comme celles employées par l’entreprise qu’elle a cofondée en 2014, « parce que nous ne sommes pas très doués pour prédire si une phrase particulière atterrira comme jargon avec quelqu’un en dehors de notre contexte ou de notre entreprise.

“Nous sommes tous le produit de nos propres préjugés, et ce qui ressemble à une terminologie de tous les jours pour une personne peut être complètement étranger à une autre”, a ajouté Snyder.

Quant aux termes qu’elle voit le plus souvent répétés et qu’elle préférerait supprimer, Snyder a choisi la «synergie».

“Nous disons parfois que le mot” synergie “est un terme de passerelle, ce qui signifie que partout où il apparaît, un autre jargon est susceptible de suivre”, a déclaré Snyder. « Les offres d’emploi contenant ‘synergie’ sont beaucoup plus susceptibles de contenir des termes autres que du jargon que les offres d’emploi sans ‘synergie’. “