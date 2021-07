Une “étude” commandée par Facebook affirme que les applications préinstallées d’Apple dominent injustement l’iPhone

Une nouvelle étude a été publiée qui vise à montrer à quel point les applications propriétaires d’Apple et de Google sont populaires et à démontrer spécifiquement qu’elles limitent la concurrence lorsqu’elles sont préinstallées. The Verge a eu un aperçu exclusif de l’étude financée par l’un des plus grands critiques d’Apple et de Google. Cependant, Apple dit que l’étude était “gravement imparfaite”.

Facebook a payé Comscore pour mener l’étude qui consistait à demander à environ 4 000 personnes l’automne dernier comment elles utilisaient iOS avec des applications par défaut et tierces.

Les résultats trouvés par Comscore correspondent aux critiques que Facebook a déjà adressées à Apple et Google – que les applications préinstallées sur iOS et Android dominent, en particulier avec des éléments de base tels que Messages, Horloge, Photos, Météo, Appareil photo, etc. soulevé des préoccupations le plus souvent.

Et Apple subit des pressions de la part des législateurs américains et européens concernant ses applications préinstallées. Cela vient après que la Russie a forcé Apple à proposer des applications tierces lors de la configuration plus tôt ce printemps.

L’étude commandée par Facebook a révélé que sur les 20 meilleures applications, 15 ont été créées par Apple. Les cinq applications tierces qui figuraient sur la liste étaient YouTube (9e), Facebook (12e), Amazon (16e), Instagram (19e) et Gmail (20e). Facebook a été le seul développeur tiers à voir deux de ses applications dans le top 20.

Voici ce que Facebook avait à dire à propos de l’étude :

Facebook a payé l’étude Comscore pour montrer “l’impact des applications préinstallées sur l’écosystème des applications concurrentielles”, selon le porte-parole de l’entreprise Joe Osborne. Les dirigeants du réseau social ont longtemps critiqué les limitations d’Apple aux développeurs tiers pour entraver leur capacité à distribuer des jeux mobiles et à concurrencer efficacement iMessage.

Pour sa part, Apple affirme que la méthodologie de l’étude était « gravement défectueuse à plusieurs égards » et a été spécifiquement conçue pour « donner la fausse impression qu’il y a peu de concurrence sur l’App Store ».

Apple a rejeté les conclusions du rapport. “Cette enquête financée par Facebook de décembre 2020 a été étroitement conçue pour donner la fausse impression qu’il y a peu de concurrence sur l’App Store”, a déclaré un porte-parole d’Apple à The Verge. “En vérité, les applications tierces rivalisent avec les applications Apple dans toutes les catégories et connaissent un succès à grande échelle.”

Apple a également déclaré que l’enquête contredisait un rapport d’avril 2021 de Comscore sur l’utilisation des applications, mais Alex Heath de The Verge a déclaré que l’étude la plus récente “n’a pas tenté de prendre en compte l’utilisation de toutes les applications préinstallées comme l’a fait l’étude commandée par Facebook”.

