Une étude confirme l’utilité d’un nouveau médicament pour le cancer de la thyroïde

Une étude menée par l’hôpital universitaire Vall d’Hebron à Barcelone a confirmé l’utilité d’un nouveau médicament pour les patients atteints de cancer différencié de la thyroïde.

Un rayon de lumière dans cette maladie qui jusqu’à présent n’avait pas le choix de traitement supplémentaire.

Il s’agit d’un inhibiteur de multikinase, c’est-à-dire un inhibiteur des cellules malignes. Son nom est Cabozantinib et c’est un traitement qui est déjà utilisé contre certaines tumeurs.

Étude pleine d’espoir

L’étude COSMIQUE-311, en phase trois, a montré comment ce médicament améliore significativement la survie sans progression de la maladie, sans toxicités inattendues.

De plus, la possibilité que le Cabozantinib peut représenter une nouvelle norme de soins chez les patients atteints d’un cancer de la thyroïde différencié précédemment traités.

Et est-ce que le cancer différencié de la thyroïde c’est la tumeur endocrinienne la plus fréquente, avec un bon pronostic et des taux de survie de plus de 85 %.

Cependant, chez certains patients présentant une propagation aux ganglions lymphatiques ou à des sites distants, l’utilisation de iode radioactif.

Ce composant se trouve dans les médicaments actuels tels que sorafénib Oui lenvatinib.

Cependant, certains de ces patients finissent ne répond pas à ce traitement et la tumeur repousse.

Par conséquent, ces les résultats sont très pertinents pour les personnes touchées qui n’ont actuellement aucune option de traitement.

«Grâce à cette étude, il existe désormais une nouvel outil ce qui ouvre une option de traitement pour les patients pour lesquels il n’y avait pas d’autres possibilités », explique le Dr Jaume Capdevila, auteur principal de l’étude.

Bloquer la croissance des vaisseaux sanguins

Les tumeurs ils ont besoin d’un apport sanguin important pour se développer.

Pour y parvenir, ils émettent des signaux chimiques qui stimulent la croissance des vaisseaux sanguins nouveau, connu sous le nom d’angiogenèse.

Tout cela signifie que l’une des stratégies suivies pour arrêter la croissance des tumeurs est d’attaquer ce angiogenèse.

Cabozantinib bloque précisément ce processus, en plus d’autres voies métaboliques importantes pour la formation de tumeurs.

«Sa capacité à inhiber des cibles que d’autres drogues ils n’en ont pas, comme c-MET, c’est une de leurs principales différences », poursuit le Dr Capdevila.

Les résultats de l’étude COSMIC-311 comprennent le premier 187 malades qui a participé à l’étude.

Ceux-ci ont été divisés en deux groupes : un qui a reçu un traitement avec Cabozantinib et un autre à qui on a administré un placebo.

Les patients ont été stratifiés selon qu’ils avaient été préalablement traités par le lenvatinib et que leur âge était supérieur ou inférieur à 65 ans, deux facteurs pronostiques bien définis.

Tous les participants à l’étude avaient un cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode radioactif et avait déjà reçu un traitement par inhibiteurs du VEGFR.

Lors de l’analyse intermédiaire des données, il a été constaté que le critère d’évaluation principal de l’étude était atteint, à savoir le survie sans progression de la maladie.

Ils ont ainsi montré que Cabozantinib Il est capable de l’améliorer de manière significative, avec un bénéfice observé dans tous les sous-groupes.

«Nous avons également vu que le le taux de réponse objective était de 15 %, étant de 0% chez les patients ayant reçu le placebo, et une tendance favorable de la survie globale a également été observée », précise le médecin.

Qu’est-ce que le cancer de la thyroïde ?

Le cancer de la thyroïde est un type de cancer qui commence dans le glande thyroïde.

Cette glande produit des hormones qui aident réguler le métabolisme, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la température corporelle.

Il est situé dans le devant du cou, sous le cartilage thyroïde (pomme d’Adam). Chez la plupart des gens, il ne peut pas être vu ou ressenti.

Symptômes

En règle générale, le cancer de la thyroïde ne provoque aucun signe ou symptôme au début.

Au fur et à mesure qu’il grandit, il peut causer ce qui suit :

Une bosse (nodule) qui peut être ressentie à travers la peau du cou Modifications de la voix, y compris une augmentation de l’enrouement Difficulté à avaler

Facteurs de risque

Certains des facteurs qui peuvent augmenter le risque de cancer de la glande thyroïde sont les suivants :

Sexe féminin Le cancer de la glande thyroïde est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes Exposition à des niveaux élevés de rayonnement. Les traitements de radiothérapie de la tête et du cou augmentent le risque de cancer de la glande thyroïde Certains syndromes génétiques héréditaires. Cancer médullaire familial de la thyroïde, néoplasie endocrinienne multiple, syndrome de Cowden et polypose adénomateuse familiale.