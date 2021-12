Une étude confirme que manger ce type de chocolat améliore votre humeur | Vie

Dénossé pendant des décennies parce qu’il était fait avec trop de sucre et de beurre, le chocolat à haute teneur en cacao et à faible teneur en sucre est un aliment sain, au point que certains nutritionnistes recommandent d’en manger souvent.

C’est drôle comme, au fil des années, la perception que nous avons de certains aliments change.

Jusqu’à récemment le café ou le chocolat étaient considérés comme nocifs pour la santé, et les médecins ont restreint son utilisation.

Mais maintenant, les nombreux avantages du café ont été découverts, et quelque chose de similaire se produit avec le chocolat.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans ce cas, il y a un facteur d’évolution : il y a des années presque tout le chocolat industriel était fabriqué avec beaucoup de sucre et de beurre de cacao, et cela était préjudiciable à la santé.

Mais maintenant, les consommateurs demandent que le chocolat a un pourcentage élevé de cacao, avec peu de sucre et même sans sucres ajoutés. Et ce type de chocolat est sain.

Selon le site Web nutritionnel Eat this, not That !, une étude publiée dans la revue médicale The Journal of Nutritional Biochemistry, conclut que Consommer du chocolat à 85 % de cacao améliore l’humeur et la flore intestinale.

L’étude a été menée auprès d’un groupe de jeunes, entre 20 et 30 ans. Un groupe a consommé du chocolat à 70 % de cacao tous les jours pendant 3 semaines. Un autre a bu du chocolat à 85 % de cacao.

Par la suite, leur état d’esprit a été analysé selon l’index scientifique PANAS, et ceux qui avaient consommé le chocolat à 85 % de cacao ont obtenu de meilleurs scores à ce test. C’est-à-dire, leur humeur s’était encore améliorée.

L’étude explique également pourquoi cela se produit.

Avec ces tapis de course, vous pouvez garder votre corps actif et profiter d’une bonne séance de course sans sortir de chez vous. On vous montre les meilleurs en magasins… Et pour moins de 500 euros !

La fibre de cacao est un aliment prébiotique, c’est-à-dire qu’il sert de nourriture aux bactéries de notre système digestif, améliorant ainsi leur santé.

Plusieurs études ont montré la relation entre l’état de santé de la flore bactérienne de notre corps, et l’état d’esprit.

La fibre de cacao améliore la flore bactérienne et avec elle, notre humeur. Ce n’est donc pas un mythe : manger du chocolat à 85 % de cacao aide à lutter contre le découragement et la dépression, et accessoirement améliore notre flore intestinale.

Mais attention : tous les cacaos ne se ressemblent pas. Deux chocolats peuvent contenir 85 % de cacao, mais l’un peut avoir plus de beurre de cacao et moins de fibres que l’autre.

Regardez toujours l’étiquette et achetez celui avec le pourcentage le plus élevé de fibres ou de masse de cacao.