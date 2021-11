Une étude de 137 000 publicités Facebook et Instagram révèle des références de performance et des tendances [Infographic]

Instagram est apparemment l’application la plus populaire, mais Facebook a plus d’utilisateurs – alors laquelle des grandes plateformes sociales de Meta vous en donne le plus pour votre argent publicitaire ?

L’équipe de Socialinsider a récemment analysé plus de 137 000 campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram pour le savoir, et bien qu’il existe de nombreuses variables qui influencent les résultats des campagnes, les données ici peuvent fournir des indicateurs généraux pour votre approche.

Parmi les principales conclusions :

Le placement de flux Facebook est le meilleur pour générer du trafic publicitaire Les publicités Instagram Stories enregistrent le CTR le plus élevé Les marques ont investi 8,69 % de plus dans les publicités Instagram en 2021 par rapport à 2020

Le rapport complet, que vous pouvez lire ici, couvre une série d’éléments et de considérations supplémentaires, mais les premiers résultats sont résumés dans l’infographie ci-dessous.