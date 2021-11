Une étude de cas comparative teste les résultats des publicités TikTok vs Instagram Reels [Infographic]

Chaque plate-forme est de plus en plus axée sur le contenu vidéo, et chacune compte un milliard d’utilisateurs – mais quelle est la meilleure pour vos dépenses publicitaires en ce moment : Instagram ou TikTok ?

La considération clé est votre public unique et l’endroit où ils interagissent. Mais même ainsi, cela vaut la peine de tester quelle plate-forme offre le meilleur rapport qualité-prix et laquelle vous permettra d’obtenir plus de portée et de réponse avec vos campagnes.

C’est pourquoi l’équipe de Creatopy a récemment effectué un test des deux, en diffusant exactement la même publicité de 15 secondes sur TikTok et Instagram Reels. Et encore une fois, bien qu’il existe une gamme de variables en jeu – y compris la création, l’engagement du public, etc. – le test met en évidence des résultats intéressants à prendre en compte.

Vous pouvez consulter l’aperçu complet de l’expérience de Creatopy ici, ou jeter un œil au résumé dans l’infographie ci-dessous.