Une étude de Harvard clarifie quel vaccin à ARNn est le plus efficace : Pfizer VS Moderna | La technologie

S’il fallait se souvenir de 2021 pour une seule raison, ce serait la vaccination. Jamais auparavant la population n’avait été aussi consciente que se faire vacciner était la clé de la survie et en seulement 8 mois, presque toute l’Espagne l’a fait.

Ton père a été vacciné, ta mère aussi. Tes cousines, tes soeurs et tes amies. Nous avons tous été vaccinés parce que nous en avons été responsables et, aussi, parce que le coronavirus est vu avec des yeux différents après avoir pris deux doses.

Le fait est qu’en Espagne, comme dans le reste du monde, la population a été vaccinée avec de nombreux vaccins différents. Un bateau me vient vite à l’esprit : Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca…

Certains sont des ARNn, d’autres sont traditionnels, certains sont meilleurs, d’autres sont moins efficaces, certains nécessitent jusqu’à 3 piqûres, d’autres une seule… et ainsi de suite. Maintenant, et après un an de discussions, nous savons enfin quel vaccin est le meilleur.

Une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM) est la première à opposer les vaccins à ARNm COVID-19 de Moderna et Pfizer dans un duel pour voir qui est le plus efficace.

La recherche a comparé dossiers de santé de près d’un demi-million d’anciens combattants américains et ont trouvé les deux vaccins incroyablement efficacesMais le candidat de Moderna est légèrement meilleur pour prévenir les infections au COVID-19, à la fois légères et graves.

Fin 2020, lorsque les données des essais de phase 3 ont émergé, il est devenu clair que les vaccins à ARNm COVID-19 de Moderna et Pfizer étaient incroyablement efficaces. Dans le monde réel et les données d’essais cliniques, les vaccins ont empêché le COVID-19 à des taux supérieurs à 90 %.

Mais, en l’absence d’essai clinique direct, il n’était pas clair quel vaccin à ARNm était globalement le plus efficace.

Par conséquent, cette nouvelle étude visait à combler cette lacune dans la science. analyser rétrospectivement les dossiers de santé du ministère des Anciens Combattants, le plus grand système de santé intégré des États-Unis.

À partir d’une base de données de plus de trois millions d’anciens combattants, les chercheurs ont généré deux cohortes de 219 842 sujets. Chaque personne a été jumelée à un partenaire démographiquement similaire en fonction de caractéristiques telles que l’âge, la race et le sexe.

La seule différence entre les individus de chaque paire accouplé était le vaccin à ARNm qui leur a été administré.

En général, les résultats révèlent que les deux vaccins sont très efficaces pour prévenir les infections, les hospitalisations et les décès liés au SRAS-CoV-2. Mais l’ARNm de Moderna s’est avéré légèrement meilleur à tous égards.

La période d’étude initiale a révélé 4,52 cas positifs de COVID-19 pour 1 000 personnes dans le groupe de Moderna, contre 5,75 cas pour 1 000 personnes dans le groupe de Pfizer. Cela signifie que les sujets Pfizer étaient 27% plus susceptibles de signaler une infection.

Est-il possible de contracter le coronavirus par l’eau ? Nous allons voir quelles sont les probabilités, et les mesures à prendre lorsque nous allons à la piscine ou à la plage.

La raison exacte pour laquelle le vaccin COVID-19 à ARNm de Moderna est légèrement plus efficace que celui de Pfizer est une grande question sans réponse. Les deux vaccins sont incroyablement similaires dans la mesure où ils délivrent un ARNm codant pour la même protéine de pointe du SRAS-CoV-2.

Les chercheurs soulignent que, bien que Moderna semble être un peu meilleur, les deux sont très efficaces pour prévenir les maladies, et ils rappellent qu’il vaut mieux être vacciné que ne pas être vacciné. Le meilleur vaccin est celui qui est disponible, ni plus, ni moins.