Une étude de marché montre qu’il s’agit de la montre connectée la plus populaire au monde

Les expéditions mondiales de montres connectées au cours du trimestre ont également augmenté de 47% sur un an pour atteindre 18 millions d’unités

Apple a enregistré une croissance de 46% en glissement annuel pour consolider sa place de première marque mondiale de montres connectées en termes de part de marché au cours du deuxième trimestre 2021, selon une nouvelle étude Strategy Analytics. Apple détient une part de marché de 52% dans le segment, suivi de Samsung et Garmin.

Le directeur exécutif de Strategy Analytics, Neil Mawston, a déclaré : « Nous estimons qu’Apple Watch a expédié 9,5 millions d’unités dans le monde au deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de 46 % par rapport aux 6,5 millions du deuxième trimestre 2020. »

« La part de marché mondiale des montres intelligentes d’Apple se maintient autour du niveau de 52 %. L’Apple Watch Series 6 est aujourd’hui de loin le modèle de montre connectée le plus populaire au monde, en raison de son mélange de design élégant, d’une bonne convivialité sur un petit écran et d’un portefeuille croissant d’applications de santé et de fitness.

Steven Waltzer, analyste principal de Strategy Analytics, a déclaré : « Les livraisons de montres intelligentes dans le monde augmentent à leur rythme le plus rapide depuis 2018. La croissance des montres intelligentes est revenue aux niveaux d’avant la pandémie.

« Les ventes en ligne d’appareils de fitness qui aident à soutenir les soins de santé personnels restent populaires et sont le principal moteur du boom des montres intelligentes. »

Waltzer a déclaré que Samsung avait expédié environ 2 millions d’unités à travers le monde au cours du deuxième trimestre, soit une augmentation de 54% par rapport aux 1,3 million d’unités de l’année précédente. Samsung détient une part de 11 % sur le marché mondial des montres intelligentes et continue de bien performer sur ses principaux marchés nord-américain, européen et sud-coréen.

Garmin, d’autre part, a expédié environ 1,5 million d’unités au cours du deuxième trimestre, enregistrant une augmentation de 25% par rapport aux 1,2 million d’unités du trimestre de l’année dernière. La part de marché mondiale de Garmin est tombée à 8 %, contre 10 % l’année dernière. Malgré son solide portefeuille, Garmin fait face à une concurrence croissante, notamment en Asie, de Xiaomi et Samsung, a déclaré Waltzer.

Mawston a déclaré que les perspectives du marché des montres intelligentes pour le reste de l’année et le quatrième trimestre de la saison des vacances étaient prometteuses.

