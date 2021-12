Une étude de Pfizer teste une dose supplémentaire de vaccin COVID pour les enfants de moins de 5 ans

Pfizer avait prévu de publier les données de son étude sur les enfants de moins de 5 ans d’ici la fin de l’année. On ne sait pas comment ce changement retardera la quête pour vacciner les plus jeunes enfants.

Pfizer a déclaré vendredi qu’il changeait ses plans et testait trois doses de son vaccin COVID-19 chez les bébés et les enfants d’âge préscolaire au lieu des deux habituels. L’ajout d’une dose supplémentaire est intervenu après qu’une analyse préliminaire a révélé que les enfants de 2 à 4 ans n’avaient pas une réponse immunitaire aussi forte que prévu pour des injections spéciales à faible dose.

Pfizer avait prévu de publier les données de son étude sur les enfants de moins de 5 ans d’ici la fin de l’année. On ne sait pas comment ce changement retardera la quête pour vacciner les plus jeunes enfants.

Pfizer et son partenaire BioNTech ont déclaré que si l’étude à trois doses réussissait, ils prévoyaient de demander une autorisation d’urgence au cours du premier semestre 2022.

Une version pour enfants du vaccin de Pfizer est déjà disponible pour les enfants de 5 à 11 ans, soit un tiers de la dose administrée à tous les autres de 12 ans et plus. Pour les enfants de moins de 5 ans, Pfizer teste une dose encore plus faible, à peine 3 microgrammes ou un dixième de la dose adulte.

Les chercheurs ont analysé un sous-ensemble de jeunes de l’étude un mois après leur deuxième dose pour voir si les tout-petits développaient des niveaux d’anticorps anti-virus similaires à ceux des adolescents et des jeunes adultes qui reçoivent les vaccins réguliers.

Les jeunes de moins de 2 ans avaient des niveaux d’anticorps similaires, mais la réponse immunitaire chez les enfants de 2 à 4 ans était plus faible, a déclaré vendredi la chef de la recherche sur les vaccins de Pfizer, Kathrin Jansen, lors d’un appel avec des investisseurs.

L’étude est donc élargie pour évaluer trois de ces injections à très faible dose chez les enfants de moins de 5 ans. Cette troisième injection viendra au moins deux mois après la deuxième dose des jeunes. Aucun problème de sécurité n’a été détecté dans l’étude, ont déclaré les entreprises. Jansen a cité d’autres données montrant qu’un rappel pour les personnes de 16 ans et plus restaure une forte protection, un saut d’immunité qui, selon les scientifiques, aidera également à repousser la nouvelle variante omicron.

Les entreprises se préparent également à tester un rappel pour les enfants de 5 à 11 ans, qui viennent tout juste de recevoir leurs vaccins en deux doses. Et ils testent différentes options de dose pour les boosters pour adolescents. Jansen a déclaré que si les tests pédiatriques supplémentaires réussissaient, « nous aurions une approche cohérente du vaccin à trois doses pour tous les âges ».

