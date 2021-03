L’Université de Stanford a publié les résultats d’une nouvelle étude Apple Watch et iPhone axée sur la mobilité fonctionnelle des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Les données suggèrent que l’iPhone et l’Apple Watch peuvent évaluer avec précision la «fragilité», à la fois en clinique et à la maison.

Comme indiqué pour la première fois par MyHealthyApple, l’étude a été financée par Apple et comprenait 110 patients des anciens combattants utilisant un iPhone 7 et une Apple Watch Series 3. Les données ont été collectées via une application d’étude, VascTrac, ainsi que des données d’activité collectées passivement.

L’étude a utilisé le score du test de marche de six minutes, ou 6 MWT. Cela a été ajouté dans watchOS 7 et décrit comme un «standard d’or pour évaluer la mobilité fonctionnelle d’un patient». Le 6MWT est une mesure courante de la fragilité dans le secteur de la santé. Des scores plus élevés sur le 6MWT indiquent une «fonction cardiaque, respiratoire, circulatoire et neuromusculaire plus saine», selon Apple.

Dans l’étude, les patients ont effectué des tests de marche réguliers de six minutes à domicile, puis ont comparé ces résultats à leurs performances en clinique pour le même test.

Des 6MWT hebdomadaires à domicile ont été réalisés via l’application VascTrac. L’application a collecté passivement des données d’activité telles que le nombre de pas quotidiens. La régression logistique avec sélection des caractéristiques directes a été utilisée pour évaluer le 6MWT à domicile et les données passives en tant que prédicteurs de la «fragilité», telle que mesurée par le 6MWT supervisé de référence. La fragilité était définie comme la marche <300 m sur un 6MWT en clinique.

L’étude a révélé qu’une Apple Watch peut évaluer avec précision la fragilité avec une sensibilité de 90% et une spécificité de 85% dans un contexte clinique. Dans un environnement non supervisé, l’Apple Watch peut évaluer avec précision la fragilité avec une sensibilité de 83% et une spécificité de 60%.

L’étude tire donc la conclusion que l’iPhone et l’Apple Watch peuvent servir de prédicteur précis de la fragilité sur la base des performances de 6 MWT. La conclusion de l’étude explique:

Dans cette étude observationnelle longitudinale, les données d’activité passive acquises par un iPhone et une Apple Watch étaient un prédicteur précis des performances de 6MWT en clinique. Cette découverte suggère que la fragilité et la capacité fonctionnelle pourraient être surveillées et évaluées à distance chez les patients atteints de maladie cardiovasculaire, permettant une surveillance plus sûre et à plus haute résolution des patients.

Vous pouvez trouver les résultats complets de l’étude ici.

