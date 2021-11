Une étude des statistiques passées peut aider avec les choix de football universitaire de la semaine 11

Un autre week-end de football universitaire est passé et nous a donné beaucoup de choses à penser pour aller de l’avant. Mon processus qui comprend l’étude des plaies de la boîte de football universitaire découvre toujours quelque chose d’intéressant et d’actionnable pour la semaine suivante et parfois même plusieurs semaines à mesure que les choses deviennent des tendances. La semaine 10 n’était pas différente à cet égard.

Arkansas 31, État du Mississippi 28: Cette défaite a fait chuter l’État du Mississippi à 5-4, mais c’était une défaite qui n’aurait probablement jamais dû figurer dans la colonne des pertes. L’équipe de Mike Leach est à la recherche d’un botteur après que Brandon Ruiz a raté le 23 et le 46 et Nolan McCord a raté le 40 avec une chance d’égaliser le score.

Les Bulldogs ont laissé neuf points sur le terrain de cette façon et ont également eu une interception à l’intérieur de l’Arkansas 40. Mississippi State a devancé les Razorbacks 486-393 et ​​a lancé pour 417 verges, mais n’a réussi que 28 points. La seule performance obscène des Bulldogs était contre l’Alabama. Sinon, ils ont perdu trois matchs par huit points combinés.

Recommandation : jouer sur l’État du Mississippi. L’attaque Air Raid a vraiment pris racine à Starkville et c’est une équipe qui a une défense décente et un bon quart-arrière Will Rogers à la barre. Le calendrier restant comprend Auburn, Tennessee State et Ole Miss et les Bulldogs sont nombreux en direct dans ces deux matchs contre des adversaires classés. Leach ira probablement plus loin en quatrième position et avec son attaque, ce qui n’est peut-être pas une mauvaise idée.

Cincinnati 28, Tulsa 20: L’entraîneur Phillip Montgomery a failli remporter sa victoire emblématique à Tulsa. Son équipe a devancé le n ° 6 Cincinnati 457-380. Les verges par jeu étaient en fait de 6,55 à 5,44 en faveur des Bearcats, mais Tulsa a réussi à exécuter beaucoup plus de jeux, bien qu’il soit 4 sur 14 au troisième essai. Le Golden Hurricane a eu un bon succès au début, ce qui est un mauvais indicateur pour Cincinnati à l’avenir.

Tulsa a retourné le ballon à trois reprises, dont un quatrième et cinq mètres sur la ligne des 6 mètres avec 1:14 à jouer. Cincinnati a tâtonné un jeu plus tard, mais Tulsa a tâté dans la zone des buts après avoir eu trois fissures sur la ligne des 1 yards pour marquer un touché et viser la conversion à deux points égalitaire.

Recommandation : Jouez sur Tulsa (cette semaine). J’aime Tulsa contre Tulane. Les Golden Hurricane sont meilleurs que leur record de 3-6 et ils doivent gagner pour un bol. Je serais inquiet la semaine suivante dans un grand rôle favori contre Temple, puis contre SMU lors de la finale de la saison régulière.

Houston 54, Floride du Sud 42: Parfois, un pari gagnant est toujours mauvais. Par exemple, j’ai joué à l’USF la semaine dernière. Les Bulls ont couvert le +13, mais ont cédé 646 verges à Houston. Les Cougars avaient un avantage de 646-399 en verges, ont marqué 54 points et n’ont pas réussi à couvrir. L’USF a même eu les deux seuls revirements du jeu, plus deux autres revirements sur les downs. Alors, que diable s’est-il passé ? L’USF a réussi deux touchés de retour de botté de Brian Battie en première mi-temps. Les Bulls menaient en fait 28-26 avant l’entracte à la suite du deuxième, mais cette avance n’a pas duré longtemps. Les Cougars ont récolté 9,94 verges par match contre 5,47 pour l’USF. C’est peut-être la couverture la plus chanceuse que j’aie jamais eue.

Recommandation : jouez sur Houston. Les Cougars sont réels. Clayton Tune semble être le bon gars pour l’offensive et les Cougars sont en fait très forts sur les équipes spéciales elles-mêmes. Temple, Memphis et UConn sont au programme avant ce qui devrait être une confrontation invaincue de l’AAC avec Cincinnati. Les Cougars sont à une mauvaise moitié d’avoir un dossier sans tache dans l’ensemble, mais ils iront 9-0 dans le jeu AAC. Cette équipe est légitime.