Une étude dit qu’il y a un énorme avantage à prendre du Viagra, et ce n’est pas ce que vous pensez

Il s’avère que le Viagra est bon pour plus que simplement garder le plaisir à la fin de la soirée. En fait, une nouvelle étude indique qu’il pourrait réduire le risque d’Alzheimer de près de 70 pour cent.

Selon une nouvelle étude, les patients qui prenaient du sildénafil, plus communément connu sous le nom de médicament Viagra, étaient moins susceptibles de souffrir de la maladie d’Alzheimer. L’étude a été publiée dans Nature début décembre. Pour la plupart, le Viagra est utilisé comme médicament pour aider à traiter la dysfonction érectile. Cependant, s’il est prouvé qu’il offre d’autres avantages, il pourrait devenir plus populaire qu’il ne l’est déjà.

L’un des avantages du Viagra pourrait être un risque réduit de maladie d’Alzheimer

Une IRM montrant la maladie d’Alzheimer dans le cerveau. Source de l’image : Atthapon/Adobe

C’est la grande question, n’est-ce pas ? La prise de médicaments comme le Viagra peut-elle réellement réduire le risque d’Alzheimer ? Eh bien, ces résultats sont un peu délicats.

Vous voyez, les chercheurs ont utilisé les données d’assurance maladie de plus de 7,2 millions de personnes pour créer l’analyse. À partir de là, ils ont découvert que les demandeurs qui prenaient du Viagra, ou une autre forme de sildénafil, étaient moins susceptibles de développer la maladie au cours des six prochaines années. Surtout lorsqu’on le compare à un groupe témoin de patients qui n’ont pas utilisé le médicament.

Feixiong Cheng, auteur principal de l’étude, affirme que l’utilisation du sildénafil a permis de réduire le risque de maladie d’Alzheimer chez les personnes atteintes de maladie coronarienne, d’hypertension et de diabète de type 2. Ce sont toutes des maladies qui peuvent contribuer à un risque accru de contracter la maladie. Il s’est également montré prometteur en termes de réduction pour les personnes sans ces conditions médicales. (via ScienceAlert)

Ce qui est important à propos de ces résultats, cependant, c’est qu’ils ne prennent pas en compte d’autres médicaments. En tant que tel, il n’y a pas de preuve exacte d’un effet causal. C’est parce qu’ils ne peuvent pas prouver avec une certitude à 100 % que ces résultats proviennent uniquement de personnes prenant du Viagra. Cela n’exclut pas les avantages du Viagra, cependant. Bien qu’ils ne puissent pas prouver à 100% la viabilité du Viagra en tant que médicament pour lutter contre la maladie d’Alzheimer, ils montrent qu’il est prometteur. Cela peut conduire à d’autres études, qui pourraient apporter des informations plus définitives à l’avenir.

Le sildénafil a aussi d’autres utilisations

Un chercheur travaillant dans un laboratoire. Source de l’image : JHDT Productions/Adobe

Ce n’est pas non plus la première fois que les avantages du Viagra s’étendent au-delà de ses traitements standard. Des études antérieures se sont révélées prometteuses dans la lutte contre des maladies comme le cancer. Nous avons également vu le contexte autour du médicament dans la recherche sur le paludisme. Bien sûr, nous avons également vu beaucoup d’abus autour des avantages du Viagra par l’industrie. Ces cas incluent les entreprises de « complément masculin » de la FDA qui reconditionnent le médicament et le vendent comme supplément de santé ne sont pas rares.