Une étude du MIT confirme que les anti-masques comprennent mieux les données que leurs adversaires ⋆ .

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du MIT a confirmé que les sceptiques et les anti-masques du coronavirus comprennent mieux la science et les données que leurs opposants politiques.

L’étude, intitulée «Visualisations virales: comment les sceptiques du coronavirus utilisent les pratiques de données orthodoxes pour promouvoir une science non orthodoxe en ligne», a été publiée ce mois-ci et analysait la réaction des sceptiques et des anti-masques face à la pandémie de mars à septembre 2020, pendant une grande partie de la phases initiales de la cassure puis son expansion. L’étude s’est concentrée sur les groupes Facebook et les publications Twitter, ainsi que sur l’interaction entre les anti-masques et les visualisations des données sur les coronavirus publiées par les principaux médias scientifiques et les gouvernements.

Dans l’étude, les chercheurs ont révélé que malgré les récits actuels selon lesquels les anti-masques sont simplement scientifiquement analphabètes, ils ont en fait une très bonne compréhension de la science et de l’analyse des données. Dans les groupes Facebook qu’ils ont étudiés, les chercheurs ont mis l’accent sur le contenu produit à l’origine, les gens voulant s’assurer qu’ils étaient «guidés uniquement par les données». De nombreux participants ont créé leurs propres graphiques et ont expliqué aux autres comment accéder aux données brutes. «En d’autres termes, les anti-masques valorisent l’accès sans intermédiaire à l’information et privilégient la recherche personnelle et la lecture directe par rapport aux interprétations« d’experts »», ont-ils noté:

Ses membres valorisent l’initiative et l’ingéniosité individuelles, ne faisant confiance à l’analyse scientifique que dans la mesure où ils peuvent la reproduire eux-mêmes en accédant et en manipulant les données de première main. Ils sont très réfléchis sur la nature intrinsèquement biaisée de toute analyse, et en veulent à ce qu’ils considèrent comme l’autosatisfaction arrogante des élites scientifiques.

Les anti-masques ne se sont pas retrouvés du côté de l’ignorance de la science et des données, mais s’efforçant de faire pression pour «plus de rigueur scientifique» dans leur approche de la pandémie. Les chercheurs ont fait valoir que «les utilisateurs de ces communautés sont profondément investis dans des formes de critique et de production de connaissances qu’ils reconnaissent comme des marqueurs de l’expertise scientifique», et ont ajouté que «si quoi que ce soit, la science anti-masque a étendu les outils traditionnels d’analyse de données en prenant le manteau théorique des récentes études critiques de la visualisation.

LIRE LA SUITE: Rachel Maddow de MSNBC révèle qu’elle est terrifiée par les personnes non vaccinées, les personnes démasquées, pense qu’elles sont “ une menace ”

En fait, note l’étude, l’interprétation des données et de la science à partir des anti-masques montre qu’ils sont «plus sophistiqués dans leur compréhension de la façon dont la connaissance scientifique est socialement construite que leurs adversaires idéologiques, qui épousent un réalisme naïf sur la vérité` `objective ” de données de santé publique. » Faire simplement «confiance à la science» comme le mème le veut, c’est ignorer le fait que «les visualisations de données ne sont pas une fenêtre neutre sur une réalité indépendante de l’observateur» et que «pendant une pandémie, elles sont une arène de lutte politique.

Les chercheurs ont découvert que les anti-masques pensaient que la plupart des données officielles concernant les décès et les infections de coronavirus étaient collectées de manière «non neutre», et que de nombreuses «mesures importantes» sont absentes de ces données publiées par le gouvernement, un point exacerbé par la réticence de certains responsables à publier des données détaillées. «Le manque de transparence au sein de ces systèmes de collecte de données – que beaucoup de ces utilisateurs considèrent comme un manque d’honnêteté – érode la confiance de ces utilisateurs au sein des institutions gouvernementales et des ensembles de données qu’ils publient», ont-ils noté.

Les sceptiques et les anti-masques du coronavirus pourraient être comparés aux partisans du président Trump, ont-ils fait valoir, en ce sens que les partisans du président n’étaient pas «dupés par les fausses nouvelles», mais privilégiaient plutôt «l’étude personnelle des sources primaires et ont trouvé des incohérences logiques non dans celles de Trump. mots, mais dans les portraits du président dans les médias grand public.

LIRE LA SUITE: CDC vous demande maintenant de porter deux masques, pas un seul

L’accent mis sur les données primaires fait également écho à celui des personnes préoccupées par la vaccination contre les coronavirus. Le Dr Emily Brunson de l’Université d’État du Texas a noté l’année dernière que les personnes les plus susceptibles de choisir délibérément de ne pas se faire vacciner «sont très instruites» et ont lu la littérature primaire concernant les vaccinations elles-mêmes.

De la même manière que les partisans de Trump, les anti-masques «cherchent à se libérer de ce qu’ils considèrent comme un État de plus en plus autoritaire qui arme la science pour exacerber les relations de pouvoir persistantes et asymétriques». Ils viennent d’un arrière-plan similaire de ressentiment contre cette élite, puis ajoutent «un accent particulier sur l’usurpation des connaissances scientifiques par une élite paternaliste et condescendante qui attend une soumission intellectuelle plutôt qu’une pensée critique de la part du public profane».

Les anti-masques, contrairement à leurs opposants politiques, «croient que la science est un processus et non une institution», ont noté les chercheurs. «Ils épousent une vision de la science radicalement égalitaire et individualiste», affirment-ils. «Cette étude nous oblige à voir que les sceptiques des coronavirus défendent la science comme une pratique personnelle qui valorise la rationalité et l’autonomie: pour eux, ce n’est pas un corpus de connaissances certifié par une institution d’experts.