Une étude indique que cette aide au sommeil Amazon à 20 $ fonctionne 20 fois mieux que toute autre chose

Tu n’es pas seul. C’est la chose la plus importante à retenir si vous lisez ceci en ce moment et que vous avez eu des problèmes de sommeil. C’est pourquoi les gens se tournent souvent vers Amazon pour les meilleurs somnifères.

Des problèmes allant de la difficulté à rester endormi à l’insomnie à part entière affectent d’innombrables personnes. Le marché des somnifères devrait atteindre plus de 110 milliards de dollars par an d’ici 2025. Bien sûr, la raison n’est pas exactement un mystère : de très nombreuses personnes ont besoin de somnifères. Il est absolument vital d’avoir un sommeil réparateur de haute qualité chaque nuit, et pourtant c’est quelque chose avec lequel tant de gens ont du mal. Lorsqu’une entreprise ou un produit prétend avoir une solution simple pour vous aider à dormir, il est naturel que les gens sautent sur l’occasion de l’essayer.

Avant de recourir à des somnifères ou à des somnifères coûteux, il y a autre chose que tout le monde devrait envisager d’essayer. Et une étude récente de la Suède a déclaré que cette chose simple est 20 fois plus susceptible que toute autre chose sur le marché de vous aider à vaincre l’insomnie. L’étude parle de couvertures lestées, et Amazon a quelques best-sellers en stock en ce moment avec des remises.

Couverture lestée RelaxEden avec housse de couette amovible et lavable Prix catalogue : 39,95 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 19,97 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le meilleur somnifère d’Amazon

Il se trouve que je fais partie des millions et des millions de personnes qui souffrent constamment de problèmes de sommeil. Que vous ayez parfois des difficultés à vous endormir ou une insomnie à part entière qui vous rend complètement impuissant, vous savez évidemment que votre vie serait meilleure si vous dormiez plus et de meilleure qualité. Des études ont montré que le sommeil a un impact sur tout, des niveaux d’énergie à la santé globale. Cela signifie qu’une nuit complète de sommeil réparateur est cruciale à bien des égards. C’est vrai, un manque de sommeil a en fait le potentiel de causer de graves problèmes de santé.

Êtes-vous enfin prêt à faire quelque chose ? Eh bien, nous avons peut-être ce qu’il faut pour vous aider.

Il existe d’innombrables études qui cherchent à faire la lumière sur les remèdes potentiels contre l’insomnie, mais une étude récente a vraiment suscité notre intérêt. Il s’agit d’une étude évaluée par des pairs qui a été publiée par des chercheurs suédois dans le Journal of Clinical Sleep Medicine. Bien que ce soit certainement une lecture intrigante du début à la fin, beaucoup d’entre vous préféreraient probablement passer à la partie importante. Voici la clé à retenir : les chercheurs ont déclaré qu’une simple couverture lestée est 20 fois plus susceptible de guérir l’insomnie que toute autre aide au sommeil qu’ils ont testée.

Pourquoi une couverture lestée sur Amazon est une excellente aide au sommeil

Une femme endormie recouverte d’une couverture lestée. Source de l’image : ZonLi/Amazon

Les couvertures lestées sont populaires depuis si longtemps, et maintenant vous savez pourquoi. Non seulement ils fonctionnent, mais ils sont bien meilleurs que tout ce qui existe actuellement sur le marché lorsqu’il s’agit d’aider les gens à dormir. Le poids de la couverture crée une sensation apaisante qui a été scientifiquement prouvée pour aider les gens à dormir. Vous cherchez à découvrir par vous-même à quel point une couverture lestée de haute qualité peut être utile ? Ne vous inquiétez pas, nous avons d’excellentes options.

Vous trouverez ci-dessous trois des couvertures les plus vendues et les mieux notées d’Amazon, y compris la bien-aimée Couverture pondérée YnM qui se décline en 14 combinaisons de tailles et de poids différentes et compte plus de 34 000 critiques 5 étoiles. Prenez-en un aujourd’hui et vous trouverez une énorme remise en ce moment qui le ramène au prix le plus bas de 2021. Il y a aussi une grosse réduction de prix sur le Une couverture lestée rafraîchissante, et il y a plus d’offres sur les couvertures d’autres marques avec prix à partir de seulement 19,98 $. Ce n’est pas une faute de frappe… vous pouvez obtenir le meilleur somnifère d’Amazon pour seulement 20 $ !

Découvrez cinq de nos options préférées ci-dessous.

Couverture pondérée YnM – Le best-seller d’Amazon est une excellente aide au sommeil

Couverture pondérée YnM — Matériau en coton épais 100 % certifié Oeko-Tex avec perles de verre de qualité supérieure Prix catalogue : 79,90 $ Prix : 49,80 $ Vous économisez : 30,10 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Une couverture lestée rafraîchissante

AN Couvertures lestées rafraîchissantes, coton de qualité supérieure avec perles de verre naturelles Prix catalogue : 37,99 $ Prix : 22,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Couverture lestée RELAX EDEN

Couverture lestée RelaxEden avec housse de couette amovible et lavable Prix catalogue : 39,95 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 19,97 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Couverture lestée pour adultes Waowoo

Couverture pondérée pour adultes Queen Size, couverture lourde avec des perles de verre de qualité supérieure Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 33,99 $ Vous économisez : 6,00 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Couverture de jet lestée HomeSmart

Couverture de jet pondérée HomeSmart pour adultes et enfants (gris clair et blanc 7 lb 48×60) Prix:$44.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus de grandes améliorations pour votre sommeil

Une jeune femme dort profondément dans son lit. Source de l’image : fizkes/Adobe

Obtenez de meilleurs draps

Il devrait être prudent de supposer que nous avons tous assez de stress dans nos vies en ce moment. La dernière chose avec laquelle nous voulons nous inquiéter, ce sont les problèmes de sommeil. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est que la qualité des draps de votre lit peut avoir un impact assez important sur la qualité du sommeil que vous obtenez la nuit.

Un bon oreiller de lit est indispensable, tout comme un matelas confortable et offrant un bon soutien. Mais les draps peuvent également jouer un rôle important car ils ont un impact sur des éléments importants tels que le confort et la régulation de la température. Certaines personnes pensent que vous devez payer une fortune pour de bons draps, mais ce n’est certainement pas le cas. Et aujourd’hui, nous avons l’exemple parfait pour vous montrer ce fait.

Ensemble de draps légers super doux Amazon Basics ont un nouveau prix inférieur, vous pouvez donc acheter un ensemble pour seulement 19,99 $. À quel point sont-ils bons, demandez-vous. Eh bien, si l’énorme 216 000+ avis 5 étoiles ne le prouvez pas, nous ne savons pas ce qui le fera !

Amazon Basics Ensemble de draps légers super doux et faciles d’entretien – Grand lit Prix : 19,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Essayez un surmatelas pour rafraichir un vieux matelas

Tant de gens ont du mal à s’endormir ou à rester endormis la nuit. Il existe un million de possibilités différentes pour la cause première, mais le problème pourrait être votre matelas. Cela dit, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas besoin de dépenser plus de 1 000 $ pour un nouveau matelas sophistiqué. Il existe des moyens plus simples et moins coûteux de résoudre le problème. Vous devriez certainement envisager d’essayer de revitaliser votre matelas actuel en premier, car vous pouvez le faire pour presque rien. Et il n’y a pas de meilleur outil pour le travail que le meilleur surmatelas d’Amazon.

Il y a une grande vente en ce moment sur Amazon sur les mieux notés Surmatelas en peluche Oaskys avec remplissage alternatif en duvet. Cette housse de matelas à plateau-coussin la plus vendue a environ 39 000 évaluations 5 étoiles et 10 000 autres évaluations 4 étoiles. De plus, il coche toutes les cases que vous pourriez vouloir cocher. Il est hypoallergénique, incroyablement confortable, facile à laver et il ne faut que quelques secondes pour le mettre sur n’importe quel matelas.

Ce best-seller éternel est actuellement en vente pour aussi peu que 37,95 $ au lieu du prix régulier. La vente au détail complète varie de 60 $ à 90 $ selon la taille dont vous avez besoin.

Couvre-matelas pour grand lit Cooling Mattress Topper (Queen) Prix catalogue : 39,95 $ Prix : 37,95 $ Vous économisez : 2,00 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

