Une étude indique que l’alcool était lié à plus de 741 000 cas de cancer dans le monde en 2020

L’alcool et le risque de cancer sont étroitement liés, selon une nouvelle étude. Les chercheurs ont conclu que plus de 741 000 diagnostics de cancer l’année dernière peuvent être liés à la consommation d’alcool. C’est plus de 4,1 % du nombre total de nouveaux patients atteints de cancer diagnostiqués l’année dernière. L’étude indique que la consommation régulière et excessive d’alcool sont des comportements à risque qui peuvent conduire au cancer. Mais même une consommation modérée est suffisante pour causer jusqu’à 100 000 cas par an.

Les chercheurs ont découvert que les hommes sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer lié à l’alcool que les femmes. Ils ont également lié des pays spécifiques d’Europe centrale et orientale et d’Asie avec des risques accrus de cancers liés à l’alcool. Cependant, la répartition géographique des cancers liés à l’alcool pourrait connaître des changements importants suite à des changements dans la consommation d’alcool dans certaines régions.

Pour la recherche, les auteurs ont examiné la consommation d’alcool dans le monde en 2010. Ils ont supposé une période de latence de 10 ans jusqu’au diagnostic. Ils ont ensuite calculé combien de nouveaux cas l’année dernière pourraient être attribuables à une certaine forme de consommation d’alcool.

Le risque de cancer augmente avec la consommation d’alcool

Le risque de cancer est significativement plus élevé chez les hommes qui consomment de l’alcool que chez les femmes. Environ 75 % des 741 000 cas concernaient des hommes qui buvaient de l’alcool.

Les chercheurs ont déclaré que les cancers les plus courants concernaient l’œsophage, le foie et le sein (chez les femmes). Ils ont découvert que l’ajout du cancer de l’estomac et du pancréas augmentait le nombre de diagnostics de cancer à plus de 808 000 pour 2020. L’analyse de sensibilité dans laquelle les auteurs tenaient compte de la consommation d’alcool a augmenté le nombre de cas à près de 926 000.

Les auteurs ont également examiné la quantité d’alcool consommée quotidiennement et le risque de cancer. Ils ont découvert que les gros buveurs étaient plus susceptibles de faire face à un diagnostic de cancer à l’avenir. Mais même de plus petites quantités d’alcool étaient un facteur de risque de développement du cancer. Boire un ou deux verres par jour peut suffire à provoquer plus de 100 000 cas de cancer.

L’étude indique que consommer moins de 20 g d’alcool (deux boissons alcoolisées) se traduit par un risque modéré de cancer. Ils ont qualifié la consommation de jusqu’à 60 g d’alcool par jour de consommation à risque. Ils ont dit que plus de 60 g par jour équivaut à une consommation excessive d’alcool.

Les gros buveurs ont vu le plus de diagnostics de cancer, à plus de 346 000. Même les personnes qui ne buvaient que 10 g d’alcool par jour risquaient de développer un cancer 10 ans plus tard. Quelque 41 000 cas de l’étude résultaient d’une seule boisson alcoolisée par jour.

Fait intéressant, « les fréquences les plus élevées de cancers attribuables à l’alcool étaient chez les hommes buvant de 30 à moins de 40 g par jour et de 40 à moins de 50 g par jour et chez les femmes buvant de 10 à moins de 20 g par jour et de 20 à moins de 30 g par jour. journée.

Les tendances de la consommation d’alcool changent

Les scientifiques ont reconnu que les tendances en matière de consommation d’alcool avaient montré une baisse encourageante ces dernières années, mais que d’autres régions pourraient connaître des augmentations significatives.

Les auteurs ont conclu que les responsables de la santé doivent faire davantage pour informer le public sur la consommation d’alcool et le risque de cancer à l’avenir :

Nos résultats soulignent la nécessité de politiques et d’interventions efficaces pour accroître la sensibilisation aux risques de cancer associés à la consommation d’alcool et réduire la consommation globale d’alcool afin de prévenir le fardeau des cancers attribuables à l’alcool.

L’étude indique également que “des politiques fiscales éprouvées ont entraîné une diminution de la consommation d’alcool de la population en Europe centrale et orientale et pourraient être mises en œuvre dans d’autres régions du monde qui ne disposent pas encore de politiques efficaces en matière d’alcool”.

