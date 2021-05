Une étude indique que les décès dus au COVID-19 aux États-Unis sont en réalité supérieurs à 900000 ⋆ 10z viraux

Jeudi soir, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont enregistré 576 238 décès officiels dus au COVID-19. WorldOMeters – qui comprend certains décès non hospitalisés signalés qui étaient soupçonnés d’être liés au coronavirus mais pas officiellement diagnostiqués – a le nombre de 594 006. Ces deux chiffres sont horribles (et incluent environ 400000 décès que les chercheurs ont jugés le résultat totalement inutile de la mauvaise gestion de Donald Trump). Mais les deux peuvent se révéler bien inférieurs au total réel. En effet, une nouvelle étude de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) a ​​un nouveau numéro: 905 289.

Bien qu’il soit clair depuis un certain temps que les chiffres rapportés dans des pays comme l’Iran, la Russie et plus récemment l’Inde sous-évaluent considérablement les décès dus au COVID-19, il peut sembler impossible que plus de 324000 Américains puissent mourir du COVID-19 sans que quelqu’un ne remarque l’erreur massive. Mais le fait est que 324 000 Américains ne sont pas tombés en même temps et tous au même endroit. Ils sont morts un à la fois, à travers le pays. Tout ce qu’il a fallu, c’est que quelqu’un ne note pas le COVID-19 sur son certificat de décès.

Il y a eu des indices que quelque chose comme ça pourrait être le cas depuis un certain temps. Après tout, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, n’a pas cherché à dissimuler les données des médecins légistes du comté, car il allait soigneusement étiqueter chaque décès par COVID-19. Des études ultérieures ont indiqué que l’État avait sous-estimé les décès liés aux coronavirus d’au moins un tiers. Une étude plus récente au Missouri montre que les décès dus au COVID-19 étaient «beaucoup plus élevés» que le nombre officiel et qu ‘«un décompte précis des décès dus aux coronavirus n’est peut-être pas possible».

Ces états peuvent être plus la règle que l’exception, et cela peut prendre un certain temps pour que tout le monde se rende compte que COVID-19 était encore pire que quiconque crédité.

Depuis le début de la pandémie, les partisans de Trump désireux de minimiser le danger du COVID-19 ont insisté sur le fait que les médias surévaluaient en fait les décès liés au COVID. Ils ont insisté sur le fait que les chiffres reflétaient souvent les personnes décédées «alors qu’elles avaient le COVID-19, mais pas du COVID-19». Non seulement cela s’avère faux, mais la preuve est très bonne que de nombreuses personnes décédées directement du COVID-19 ont été négligées.

Les résultats du Missouri, basés sur les statistiques du département de la santé de l’État examinées par la radio KCUR, sont particulièrement instructifs. L’État a enregistré 8 745 décès officiels dus au COVID-19 au cours de la pandémie jusqu’en avril 2021. Cependant, le nombre de décès en excès dans l’État était de 13880 supérieur à la même période de 2019 à 2020. En décembre, lorsque enregistré COVID-19 les décès étaient à leur pire, tout comme le nombre de décès excédentaires non attribués au COVID-19. Les décès excessifs à cette époque étaient de 50% supérieurs à l’année précédente.

La première pensée de beaucoup pourrait être que l’État a augmenté le nombre de décès uniquement indirectement liés au COVID-19 – des crises cardiaques pour les patients qui ont peur de consulter leur médecin, ou des suicides excessifs de personnes piégées chez eux. Cependant, malgré des affirmations anecdotiques, les suicides ont diminué en 2020. Et le fait que le taux le plus élevé de décès en excès dans le Missouri correspondait aux périodes de décès COVID-19 les plus élevés signalés suggère que le lien était beaucoup plus direct. Des habitants du Missouri meurent du COVID-19, et ces décès ont été signalés à autre chose – le contraire de ce que les partisans de Trump ont prétendu.

Cependant, en ce qui concerne le grand nombre rapporté par l’IHME, la différence ne consiste pas seulement à totaliser les décès excédentaires et à les comparer à l’année précédente. Au lieu de cela, il a utilisé le total des décès déclarés par rapport à un modèle qui prédisait les décès tenant compte à la fois de la saisonnalité et de la tendance séculaire de la mortalité toutes causes. («Laïque» ici n’a rien à voir avec la religion; c’est plus dans le sens romain de «sur une très longue période».) En d’autres termes, ils ont tenté de projeter à quoi aurait ressemblé la période pandémique dans un contexte normal année, en tenant compte de problèmes comme la grippe saisonnière et d’autres facteurs qui se seraient produits s’il n’y avait pas eu de pandémie unique dans la vie.

L’IHME a ensuite utilisé ce modèle contre un certain nombre de pays, constatant que presque tous sous-estimaient le nombre de décès dus au COVID-19. Certains pays – comme la Russie, le Mexique et l’Inde – ont rapporté considérablement moins de décès dus au COVID-19 que le modèle ne l’indique. En Russie, cela signifie une sous-déclaration de plus de 80%. En Inde, cela signifie que le taux de mortalité officiel est à peine le quart de ce que le modèle montre. D’autres pays, comme la France, ont fait un bien meilleur travail d’attribution de la cause de décès, mais ont encore sous-estimé le nombre de décès liés au COVID de 25%.

Le résultat final de l’étude est que pratiquement tous les décès en excès au cours de la période pandémique sont attribués au COVID-19. En effet, les augmentations dans certains domaines, comme les patients réticents à se faire soigner, ont été plus que compensées par une diminution des décès dus à des facteurs comme les voyages et la grippe.

L’étude suggère que loin d’attribuer trop de décès au COVID-19, presque tous les pays ont largement sous-déclaré la vérité. Pour la plupart, cela n’a pas été intentionnel. Les patients atteints de COVID-19 présentent un grand nombre de symptômes, et les décès dus à des symptômes pulmonaires ne sont qu’un segment d’une période de perte beaucoup plus large. Il ne faut pas de sottise pour expliquer le sous-dénombrement massif – bien que les États-Unis soient loin d’être les seuls à avoir des raisons pour lesquelles les médecins légistes locaux ou les représentants de l’État pourraient être encouragés à écrire autre chose que «COVID-19» lorsqu’ils remplissent le bloc critique sur un certificat de décès.

Plus d’un siècle plus tard, les chercheurs se disputent encore sur le nombre réel de personnes décédées des suites de l’épidémie de grippe de 1918-1919. Dans cent ans, ils auront probablement les mêmes arguments à propos du COVID-19.

Mais c’est pire que ce que nous pensions. Et ce que nous pensions était déjà terrible.

