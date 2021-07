Une étude indique que les dinosaures étaient déjà en voie d’extinction lorsque l’astéroïde a frappé

L’extinction des dinosaures qui s’est produite il y a environ 66 millions d’années a été étudiée sous de nombreux angles. Nous en savons beaucoup sur les effets dévastateurs de l’énorme roche extraterrestre qui pourrait provenir du bord de notre système solaire. L’astéroïde qui a frappé le Mexique était aussi puissant que 10 milliards de bombes atomiques. Les scientifiques pensent que l’impact a déclenché des volcans sous-marins. En plus de cela, l’astéroïde pourrait avoir envoyé d’énormes quantités de soufre dans l’atmosphère, ce qui a envoyé la planète dans une ère glaciaire trop froide pour les dinosaures. Et tout est arrivé par erreur. Si l’astéroïde avait heurté une autre région de la Terre, les dinosaures seraient peut-être encore en vie.

Mais un tout nouvel article indique que l’impact cataclysmique d’un astéroïde ou non, l’extinction des dinosaures aurait pu être une fatalité.

Meilleure offre du jour Obtenez des prises intelligentes Alexa avec plus de 11 000 avis 5 étoiles pour 4,87 $ chacun avec le code promo 3591TPTU ! Prix ​​catalogue : 23,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez : 4,50 $ (19 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Une toute nouvelle étude de Nature Communications suggère que les dinosaures pourraient être en déclin depuis environ 10 millions d’années avant que l’astéroïde ne frappe le Mexique, rapporte CNN.

Les nouvelles données

Les chercheurs ont analysé 1 600 fossiles de dinosaures de 247 espèces. Ils ont étudié la diversité et les taux d’extinction de six familles de dinosaures.

“Nous avons examiné les six familles de dinosaures les plus abondantes à travers tout le Crétacé (période), s’étendant de 150 à 66 millions d’années, et avons constaté qu’elles évoluaient et se développaient toutes et connaissaient clairement du succès”, a déclaré Fabien Condamine dans un communiqué. . Le scientifique, de l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier en France, est l’auteur principal de l’étude.

“Puis, il y a 76 millions d’années, ils montrent un ralentissement soudain. Leurs taux d’extinction ont augmenté et, dans certains cas, le taux d’origine de nouvelles espèces a chuté. »

Les auteurs pensent que le refroidissement du climat mondial au cours du Crétacé supérieur peut avoir contribué aux dinosaures non aviaires. Les dinosaures aviaires ont pu survivre à l’impact des astéroïdes et sont devenus les oiseaux qui peuplent la planète aujourd’hui.

Les scientifiques pensent que le refroidissement du climat et la disparition de certaines espèces herbivores ont contribué à l’extinction des dinosaures.

Débats sur l’extinction des dinosaures

Il y a eu d’autres théories dans le passé qui ont tenté d’expliquer l’extinction des dinosaures. Les scientifiques ont récemment montré que les volcans n’étaient pas la principale cause de l’événement. D’autres recherches ont fermement lié l’extinction des dinosaures à l’impact de l’astéroïde qui a formé le cratère Chicxulub de 125 milles.

Réagissant à la nouvelle étude, les paléontologues non affiliés à la recherche ont émis des doutes sur la validité des données. L’un d’eux a dit que les dinosaures étaient capables de s’adapter à d’autres changements climatiques et d’y survivre. Un autre a ajouté que la nouvelle étude pourrait être biaisée car les auteurs se sont principalement concentrés sur les fossiles de dinosaures trouvés en Amérique du Nord.

Que les nouvelles découvertes soient exactes ou non, les chercheurs continueront à chercher d’autres indices.

Meilleure offre du jour Obtenez Alexa mains libres dans votre voiture pour 19,99 $ avec cette folle vente Amazon ! Prix ​​catalogue : 44,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (56%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission