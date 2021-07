Une étude met en évidence les emoji les plus populaires pour 2021, pourquoi les utilisateurs les apprécient, et plus encore pour la Journée mondiale des emoji

Avant la Journée mondiale des emoji le samedi 17 juillet, Adobe a publié son étude annuelle approfondie sur les dernières tendances en matière d’emoji. Sur la base des réponses des utilisateurs du monde entier, le rapport donne un aperçu des emoji les plus populaires, de la façon dont les utilisateurs les considèrent comme précieux, les trois meilleurs et les pires emoji lors des rencontres, les emoji les plus motivants au travail, et bien plus encore.

Pour son rapport Emoji 2021, Adobe a demandé à 7 000 personnes de répondre à son enquête aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Japon, en Australie et en Corée du Sud. Paul Hunt d’Adobe a partagé lors de l’ouverture :

J’ai été surpris et ravi des découvertes faites dans l’enquête, notamment de l’enthousiasme des répondants pour les emoji comme moyen de s’exprimer. Il a également répondu à une question clé concernant le rôle majeur que jouent désormais les emoji dans la communication numérique, la forte majorité déclarant que les emoji les obligent à ressentir plus d’empathie envers les autres, un point de données encourageant.

Avec de nombreux répondants disant que les emoji aident à l’empathie, au respect, à l’inclusivité et à l’expression des émotions, l’étude a révélé les cinq emoji préférés :

En ce qui concerne le lieu de travail, l’enquête a révélé qu’il s’agissait des emoji les plus motivants :

Pour flirter/rencontrer, ceux-ci ont été élus les trois meilleurs et les pires :

Découvrez tous les résultats de l’étude dans le rapport Adobe complet ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :