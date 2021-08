Une étude montre les pays qui mènent la charge mondiale vers les énergies renouvelables

in

Selon de nouvelles données de Utility Bidder, la Norvège a la part la plus élevée d’énergie renouvelable au monde.

Selon l’étude, 56% de la consommation totale d’énergie du pays provient de sources renouvelables. En revanche, le Royaume-Uni s’est classé 20e dans l’étude, avec seulement 13 % de l’électricité du pays provenant d’énergies renouvelables.

L’étude a mesuré la consommation de charbon, de pétrole et de gaz naturel de chaque pays. Il a également mesuré les sources renouvelables comme les biocarburants et les déchets, l’énergie éolienne, solaire et hydraulique. Tous les chiffres proviennent de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

La Norvège, le Brésil et la Nouvelle-Zélande ouvrent la voie

L’étude a montré que la Norvège, le Brésil et la Nouvelle-Zélande occupaient respectivement la première, la deuxième et la troisième place du classement et sont actuellement en tête du classement mondial des énergies 100 % renouvelables.

L’étude a révélé que la Norvège utilise plus d’hydroélectricité que n’importe où ailleurs dans le monde, cette source d’électricité représentant 45 % de l’approvisionnement en électricité du pays.

En revanche, le Brésil est le leader en matière de biocarburants et de déchets énergétiques. Ensemble, ces sources représentent 32 % de l’approvisionnement énergétique total du pays.

De même, alors que 42 % de toute l’énergie de la Nouvelle-Zélande provient de sources renouvelables, 25 % de son approvisionnement total provient uniquement de l’énergie éolienne et solaire.

Dans l’ensemble, l’étude montre à quel point ces dirigeants mondiaux utilisent bien leurs ressources naturelles et le climat. Par exemple, les vallées escarpées et les rivières de la Norvège offrent un environnement parfait pour l’utilisation de l’hydroélectricité, tandis que la Nouvelle-Zélande, qui subit des vents constants d’ouest, est idéalement placée pour l’énergie éolienne.

En revanche, il est également clair qu’un certain nombre de pays dans le monde restent presque entièrement dépendants des combustibles fossiles. Singapour, par exemple, tire 98 % de son énergie de combustibles fossiles. Elle est suivie de près par l’Australie (93 %) et l’Afrique du Sud (91 %).

Comment le Royaume-Uni peut-il s’améliorer ?

Dans l’ensemble, le Royaume-Uni s’est classé 20e sur la liste des pays les plus performants. Cependant, avec seulement 13% de son énergie provenant de sources renouvelables, il est clair qu’il reste encore beaucoup à faire pour que le pays défie les trois premiers.

Heureusement, le gouvernement a mis en place des plans pour faire du Royaume-Uni un leader de l’énergie verte et, d’ici 2050, on espère que le pays aura zéro émission nette.

Pour aider à cela, le gouvernement se concentre largement sur l’éolien offshore. D’ici 2030, on estime que cette source d’énergie produira suffisamment d’électricité pour alimenter chaque foyer au Royaume-Uni. Pour faciliter cela, des parcs éoliens seront construits dans les eaux plus profondes de la mer du Nord.

À l’heure actuelle, le Royaume-Uni possède la plus grande capacité installée d’éolien offshore au monde, avec environ 10 GW en exploitation au large de ses côtes.

Comment les consommateurs peuvent aider

Bien que le plan du gouvernement visant à exploiter l’énergie éolienne offshore aidera sans aucun doute le système énergétique du pays à devenir plus propre, les clients peuvent prendre des mesures dès aujourd’hui pour s’assurer que l’énergie que leur maison utilise est verte et renouvelable.

Aujourd’hui, bon nombre des meilleurs fournisseurs d’énergie du pays proposent en standard une électricité 100 % renouvelable. De plus, en plus de cela, des offres comme celles de fournisseurs comme Bulb et Octopus sont généralement parmi les moins chères du marché.

Si vous ne savez pas si votre tarif actuel fournit de l’énergie verte, vous pouvez contacter votre fournisseur et demander à passer à l’un de ses tarifs verts. S’ils n’en ont pas ou si vous êtes préoccupé par le coût, lancez une comparaison énergétique en ligne.

En fournissant quelques détails de base sur votre maison et votre consommation d’énergie, vous pourrez voir les meilleures offres énergétiques disponibles dans votre région. Ensuite, vous pouvez filtrer vos résultats pour ne voir que les tarifs avec une électricité 100 % renouvelable. Le processus de changement ne prend que quelques minutes et vous pouvez économiser des centaines de livres.

