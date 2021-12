Une étude montre que les démocrates universitaires ne sortiraient pas avec les électeurs de Trump et les MAGA s’en mêlent

Il n’y a pas une seule personne dans cette équipe qui embrasserait quelqu’un qui a voté pour Trump et nous ne savons donc pas exactement pourquoi cela est si surprenant pour les MAGA, mais cela les met certainement en colère.

Comme le rapporte Axios :

Près d’un quart des étudiants ne seraient pas amis avec quelqu’un qui a voté pour l’autre candidat à la présidentielle – les démocrates étant beaucoup plus susceptibles de licencier des gens que les républicains – selon le nouveau sondage Generation Lab/Axios.

Pourquoi est-ce important: Les divisions partisanes – alors que chaque camp habite des univers politiques, culturels et médiatiques parallèles – rendent d’autant plus probable un avenir de discorde et de méfiance aux États-Unis.

En chiffres : 5% des républicains ont déclaré qu’ils ne seraient pas amis avec quelqu’un du parti opposé, contre 37% des démocrates.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

71% des démocrates n’iraient pas à un rendez-vous avec une personne ayant des opinions opposées, contre 31% des républicains.

30% des démocrates – et 7% des républicains – ne fonctionneraient pas pour quelqu’un qui a voté différemment d’eux.

C’est choquant que cela les surprenne. Peut-être qu’ils sont fous que ce n’est pas l’inverse ? Mais cela s’explique facilement.

Donald Trump était la figure qui a le plus divisé l’histoire américaine moderne. Si vous ne l’avez pas soutenu, il vous a détesté, ce qui veut dire nous tous. Il ne sert à rien de s’associer à des gens qui suivent un mec qui fait tout pour diviser les gens ! Joe Biden est beaucoup plus sympathique et se soucie des gens qui ne le soutiennent pas. Cela devrait rester vrai pour ses partisans aussi.

Les conservateurs ne sont pas contents :

Cela ne présage rien de bon. « En chiffres : 5% des républicains ont déclaré qu’ils ne seraient pas amis avec quelqu’un du parti opposé, contre 37% des démocrates. » https://t.co/cOy2qFSzYj – Sarah Isgur (@whignewtons) 8 décembre 2021

C’est probablement la partie la plus terrifiante..

Juste là-haut avec le truc des amis. pic.twitter.com/t1thnqP0AG – Andrew Follett (@AndrewCFollett) 8 décembre 2021

L’une des meilleures choses à propos de travailler à Capitol Hill était de sortir après le travail avec des amis – et je ne me souciais jamais de la fête à laquelle ils appartenaient. C’est terrible que ces jours semblent révolus. Les jeunes démocrates sont plus susceptibles de mépriser l’autre parti – Axios https://t.co/bRSJbUGud8 – Ari Fleischer (@AriFleischer) 8 décembre 2021

Et peut-être que cela signifie que Joe Biden n’est tout simplement pas un si mauvais gars et est loin d’être aussi monstrueux qu’on nous dit de le croire sur Fox et Hannity.

Eh, on dirait qu’ils sont juste fous, ce n’est pas l’inverse, et un autre cas dans lequel les gens qui reçoivent une éducation comprennent que Trump est un escroc et un clown dangereux.

Les libéraux ont tenté d’expliquer :

Quatre démocrates sur 10 n’achèteraient pas ou ne soutiendraient pas une entreprise d’électeurs Trump. Seulement 7% des républicains ont ressenti la même chose à propos des électeurs de Biden. Trois électeurs de Biden sur 10 ne travailleraient pas pour quelqu’un qui a voté pour Trump. Seulement 7% des électeurs de Trump pensaient de cette façon à propos d’un patron de vote Biden. – Le fantôme de Khashoggi (@UROCKlive1) 8 décembre 2021

Le grand blueball. – Brenda (@PissedOffinNH) 8 décembre 2021

Ils les méprisent parce qu’ils sont racistes et acceptent les racistes dans leur parti. C’est une bonne chose. https://t.co/FqprWNzYky – Jeune papa (@Toure) 8 décembre 2021

Les républicains à travers le pays ont essayé de renverser les résultats d’une élection et sont déterminés à faire en sorte que le moins de démocrates possible puissent voter lors des futures élections… mais sont également tristes que nous ne voulions pas être amis avec eux. https://t.co/l5111WS5Sj – Kyle F. Andrews (@kylefandrews) 8 décembre 2021

Quelle note mignonne. Oui, c’est terrible Ces jours semblent révolus. Mais pas parce que 71% des jeunes démocrates ne sortiront pas avec un GOP – mais parce que le GOP d’aujourd’hui est littéralement fasciste, a permis une insurrection et essaie de renverser la démocratie. Et vous et l’administration W. avez aidé à ouvrir la porte. https://t.co/XwKQauFq8E – Robert Elisberg (@relisberg) 8 décembre 2021

****

[email protected] et sur Substack : Trump en panique