Une étude montre que les gens achètent des journaux – mais pas les lire – RedState ⋆ .

En passant du temps sur les médias sociaux il y a quelques jours, j’ai remarqué un article récemment publié par un site Web géré par la Fondation Nieman de l’Université Harvard, Nieman Journalism Labs, qui rend compte de l’innovation dans les médias numériques.

Et l’article avait un titre frappant, c’est le moins qu’on puisse dire: «Pourquoi les gens reçoivent-ils encore des journaux imprimés? Eh bien, en partie pour démarrer le gril (sérieusement).

Je veux dire, il est de notoriété publique que les choses dans le monde du journalisme sont difficiles – dans tous les domaines – en ce moment. Mises à pied, regroupements de personnel, fermetures. Et cela est particulièrement vrai dans la presse écrite: journaux, magazines et autres publications constituées principalement de pâte de bois et d’encre. Cela ne peut donc pas aider le moral d’apprendre que les personnes que vous essayez d’atteindre avec du contenu d’actualités, et les publicités importantes qui les entourent, l’utilisent plutôt pour préparer leur barbecue du week-end. Cela semble presque pire que cette insulte de longue date à propos de l’utilisation d’un journal que vous n’aimez pas pour tapisser votre cage à oiseaux.

Mais, aussi amusant et frappant que soit ce titre, il y a plus que ce que l’on voit dans l’histoire de Nieman Labs. Mais, avant d’aller trop loin sur nous-mêmes, voici l’introduction de l’étude elle-même: (italique dans l’original)

Une nouvelle étude dans la revue New Media & Society – impliquant des entretiens avec 488 consommateurs d’informations en Argentine, en Finlande, en Israël, au Japon et aux États-Unis, représentant l’une des plus grandes études basées sur des entretiens de ce type – suggère que nous avons réfléchi sur cette question dans le mauvais sens. […] L’analyse qui en a résulté a été organisée autour de trois dimensions de la réception médiatique qui se sont démarquées des entretiens: l’accès, la socialité et la ritualisation.

Comme pour toute étude, vous pouvez approfondir beaucoup de choses (et je vous encourage à le faire à votre guise, si cela vous intéresse). Mais ce qui a piqué mon intérêt, une fois que j’ai regardé au-delà du titre enflammé (pardonnez le jeu de mots), c’était dans les deux dernières dimensions – la socialité et le rituel – et la façon dont l’étude a révélé que les façons dont les gens entrent en contact avec les journaux physiques évoluent. Et une partie de ce changement me dit quelque chose de réconfortant, du moins pour moi, sur la façon dont les familles passent leur temps ensemble. (c’est moi qui souligne)

En ce qui concerne la deuxième dimension – la socialité – l’étude a révélé «la présence de dynamique générationnelle et de genre concernant le choix, et le prévalence de la lecture individuelle. » Encore une fois, ces modèles ne sont pas le résultat de différences de contenu ou de technologie. Au contraire, écrivent les auteurs, ce sont des sous-produits de forces structurelles telles que traditions familiales, les cultures nationales et, dans certains cas, «la persistance de tendances patriarcales plus larges qui façonnent la sélection des médias» (par exemple, enfants lisant ce que leur père leur donne à lire). «Ceci, à son tour, aide à mettre dans une perspective conceptuelle plus large la conclusion commune selon laquelle l’âge et le sexe influencent la consommation de journaux: le pouvoir explicatif de ces facteurs découle de la façon dont ils aident à structurer la vie quotidienne en général, au lieu de la réception médiatique en particulier» (italiques ajoutés ). […] Comme le montre clairement l’étude: «les gens visitent les cafés et lisent les journaux qu’ils y rencontrent dans le cadre de l’expérience – mais ils ne vont pas dans les cafés principalement pour le faire. De même, jeunes interviewés rendre visite à leurs parents dans le cadre des routines familiales et lire le journal qu’ils rencontrent dans leurs foyers – mais ne rendez pas visite à leurs parents principalement pour avoir les nouvelles. »

Cela m’a touché une corde sensible; c’est exactement comme ça que les choses se sont passées dans ma famille en grandissant aussi. Mes parents ont lu le journal local du dimanche; ma sœur et moi avons fait de même. Et c’est le genre de routine qui fait de quelqu’un un consommateur de nouvelles à vie – et je dirais, quelqu’un qui a soif de faits et de connaissances en dehors de ses expériences de vie directes.

Mais quelle est l’histoire des gens qui commençaient leurs grillades avec des journaux? Et voilà:

Les auteurs – une équipe multi-pays composée de Pablo J.Boczkowski, Facundo Suenzo, Eugenia Mitchelstein, Neta Kligler-Vilenchik, Keren Tenenboim-Weinblatt, Kaori Hayashi et Mikko Villi – ouvrent leur article avec des anecdotes sur deux moin, un dans Argentine et l’autre dans Finlande, qui reçoivent régulièrement le journal, mais pas vraiment pour les nouvelles: au contraire, c’est pour allumer un feu pour le barbecue (en Argentine) ou pour commencer réchauffer le sauna au feu de bois poêle (en Finlande). «Malgré les près de 13 000 km qui (les séparent)», écrivent les auteurs, «il y a un point commun entre les pratiques de José et d’Antero: s’approprier le journal est lié à des pratiques non liées à l’actualité qui sont significatifs pour les acteurs bien qu’ils puissent sembler insignifiants pour certains chercheurs. Ce point commun est essentiel pour répondre à la question de savoir comment et pourquoi les gens continuent d’obtenir des journaux imprimés à l’ère de la communication mobile et des médias sociaux. »

Il s’avère que le point que les auteurs de l’étude et les rédacteurs du site Web essayaient de faire comprendre était qu’un certain pourcentage de lecteurs de papier journal se trouvaient en contact avec le papier de manière nouvelle et intrigante. Et même s’il peut être amusant de méditer sur les fausses nouvelles du New York Times ou du Washington Post qui partent en fumée – oui, généralement, une partie de cette activité implique toujours que les lecteurs passent la première page et lisent les articles qu’elle contient.