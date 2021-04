Une étude montre que les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis ont dépensé en moyenne 138 $ en applications en 2020, 38% de plus qu’en 2019

Plus tôt dans la journée, nous avons partagé un rapport sur les dépenses record consacrées aux applications pendant la pandémie, et maintenant, une recherche sur la tour de capteur montre que les utilisateurs d’iPhone ont vraiment dépensé plus que jamais dans l’écosystème de l’App Store. Les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis ont dépensé en moyenne 138 $ en applications en 2020, soit 38% de plus qu’en 2019.

L’étude Sensor Tower a examiné combien les utilisateurs d’iPhone situés aux États-Unis ont dépensé pour les applications au cours de l’année écoulée, ce qui comprend les achats d’applications individuelles et les achats intégrés. Cependant, les données des applications de commerce électronique et de services telles qu’Amazon et Uber n’ont pas été prises en compte.

En 2018, les dépenses moyennes en applications des utilisateurs aux États-Unis étaient de 79 $. Le nombre est passé à 100 $ en 2019 et atteint maintenant 138 $. La recherche souligne également que la catégorie des jeux a connu la plus forte croissance l’année dernière, passant de 53,80 $ en 2019 à 76,80 $ en 2020.

Les dépenses moyennes dans les applications par iPhone américain ont atteint un nouveau record en 2020 et ont connu la plus forte croissance annuelle depuis 2016, année où elles ont augmenté de 42% sur un an. Dans le même temps, cette croissance a largement dépassé l’augmentation de 27% en glissement annuel observée entre 2018 et 2019 lorsqu’elle est passée de 79 $ à 100 $.

Avec la pandémie du COVID-19 et les personnes passant plus de temps à la maison, les utilisateurs ont investi dans plus d’options de divertissement, notamment des jeux et des services de streaming. Malgré les chiffres impressionnants, Sensor Tower estime que les dépenses moyennes des consommateurs pour les applications cette année ne seront peut-être pas aussi importantes qu’en 2020, car certaines personnes reviennent maintenant à leur routine habituelle avec des espaces en personne qui s’ouvrent à nouveau.

Même ainsi, cela renforce le rôle important que joue l’App Store dans les revenus d’Apple et également pour de nombreux développeurs d’applications à travers le monde. Apple a déclaré 15,76 milliards de dollars de revenus de services au cours de son premier trimestre fiscal 2021 – la catégorie comprend l’App Store, Apple Music, iCloud et d’autres services Apple.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: