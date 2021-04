Une étude montre que modifier les bactéries intestinales grâce à des compléments alimentaires pourrait aider à lutter contre la malnutrition infantile

Le rôle du microbiome dans la croissance et la nutrition pourrait donc avoir une valeur fondamentale. Image représentative

En 2019, à travers le monde, 144 millions d’enfants de moins de 5 ans avaient un retard de croissance et 47 millions souffraient d’émaciation, selon les données de l’Unicef. La situation en Inde s’est améliorée au fil des ans; même dans ce cas, 19,8 millions d’enfants de moins de 6 ans en Inde étaient sous-alimentés et 38% des enfants de 0 à 5 ans avaient un retard de croissance. Ces chiffres auraient probablement empiré en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les économies. Le monde a donc désespérément besoin de solutions rapides au problème. Une nouvelle étude peut avoir une réponse: modifier les bactéries intestinales.

La science rapporte que «dans une comparaison directe avec un traitement de pointe contre la malnutrition, un nouveau supplément conçu pour promouvoir des bactéries intestinales utiles a conduit à des signes d’une croissance améliorée et d’une prise de poids plus importante, malgré 20% de calories en moins.» Le rôle du microbiome dans la croissance et la nutrition pourrait donc avoir une valeur fondamentale. Compte tenu de l’impact de la dénutrition sur le développement, la recherche menée par un groupe de scientifiques basés aux États-Unis et au Bangladesh pourrait offrir un plan de sauvetage pour les millions d’enfants souffrant de malnutrition.

Après avoir isolé 15 microbes clés, les scientifiques ont travaillé à réduire à zéro les aliments qui favorisent la croissance de ces bactéries. Par rapport à un groupe témoin recevant le complément alimentaire normal, les enfants ayant reçu le supplément microbien ont montré un taux de croissance deux fois plus élevé. Il reste maintenant à voir combien de temps ce microbiote pourra soutenir la croissance et dans quelle mesure il s’avérera rentable à long terme.

