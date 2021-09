L’étude montre que les effets sur l’apprentissage peuvent être pires pour les enfants appartenant aux catégories de milieux économiquement plus faibles et ceux qui ne peuvent pas accéder aux ressources d’apprentissage en ligne (Photo : IE)

Écoles du Karnataka : Les écoles ont commencé à rouvrir dans certains États de manière progressive suite à la baisse des cas de covid actifs. Les écoles restent fermées en raison de la pandémie de covid à partir de mars 2020. L’ensemble du système éducatif s’est transformé en cours en ligne. Un rapport de l’ASER, le statut définitif de l’éducation en Inde, montre comment la fermeture des écoles a eu un impact sur l’apprentissage des enfants à l’école. Les données compilées par l’ASER en février-mars de cette année montrent la perte d’apprentissage en Inde. Regarde.

Perte potentielle d’apprentissage chez les enfants

Il existe des inquiétudes croissantes concernant le refus de certains enfants de retourner à l’école, suivies d’une perte d’apprentissage potentielle due au fait que les enfants ne fréquentent pas l’école pendant une période de temps importante – un an et demi en soi. Cela peut être vrai pour les jeunes enfants qui viennent de commencer leur parcours scolaire ou qui ont commencé à acquérir des compétences de base, comme la lecture. Ils sont moins en mesure d’accepter les méthodes d’apprentissage à distance suivies par presque toutes les écoles de nos jours. Cela entravera et aura un impact sur la capacité des enfants à faire face au programme scolaire dans les années ultérieures, lorsque les écoles seront rouvertes à part entière. L’étude montre que les effets sur l’apprentissage peuvent être pires pour les enfants appartenant aux catégories de milieux économiquement plus faibles et pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux ressources d’apprentissage en ligne. Il s’adresse également aux enfants qui bénéficient d’un soutien scolaire adéquat à la maison.

Comment mesurer l’impact des fermetures d’écoles en Inde ?

Afin de comprendre les effets immédiats de la fermeture des écoles sur la capacité d’apprentissage des enfants, les écoles doivent d’abord être rouvertes et la fréquentation doit être stabilisée. Mais pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de comparer les preuves des périodes précédentes avec les données collectées récemment. Jusqu’à ce que les écoles rouvrent et que les enfants commencent à venir régulièrement à l’école, nous ne pourrons pas accéder à beaucoup d’informations.

Données ASER : école primaire du Karnataka

Le dernier ASER national a été mené en 2018. L’étude a porté sur près de 600 districts ruraux à travers le pays. Les données ont aidé à fournir les estimations au niveau des districts et des États pour la lecture de base, l’arithmétique et l’inscription. Le nouveau cycle de l’enquête auprès des ménages de l’ASER devait être mené en septembre 2020, mais il n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de covid-19. En février-mars 2021, les responsables ont la chance de rencontrer des enfants dans les villages. Cette opportunité les a aidés à explorer comment leur apprentissage a été impacté en raison de la fermeture de l’école, a rapporté The Indianexpress.com. L’étude n’a toutefois pu être menée à bien qu’au Karnataka.

Principales conclusions de l’étude du Karnataka

Plus tôt cette année, plus de 18 385 enfants âgés de 3 à 16 ans dans 13 365 ménages ont été interrogés au Karnataka dans le cadre de l’exercice ASER. L’enquête a été menée dans 670 villages de 24 districts ruraux de l’État. Les principales conclusions de l’étude ont montré qu’il y avait une augmentation des inscriptions dans les écoles publiques dans tous les groupes d’âge par rapport aux écoles privées. Le pourcentage de 6,14 ans inscrits dans les écoles publiques a augmenté de façon exponentielle, passant de 69,9 % à 72,6 %, selon Indianexpress.com.

Le deuxième point culminant a montré qu’il y a eu une énorme baisse en ce qui concerne les niveaux d’apprentissage tels que la lecture et le calcul, en particulier dans les classes primaires. Les preuves montrent qu’il y a eu une « perte d’apprentissage » significative au Karnataka dans les deux types d’écoles – privées et publiques.

