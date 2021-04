Une étude prévient que nous pourrions gâcher la recherche de la vie dans l’espace – .

Dans le monde de l’astronomie, il n’y aurait pas de plus grand accomplissement que de trouver la vie sur une planète en dehors de la Terre. Nous savons qu’il n’y a pas de vie intelligente dans notre système solaire en dehors de la Terre. Il y a encore une chance que nous trouvions une forme de vie sur Mars ou, mieux encore, sous les croûtes glacées de lunes comme Encelade ou Europa, mais si nous voulons trouver une vie extraterrestre, nous devrons peut-être nous tourner vers d’autres systèmes stellaires. Cela signifie essayer de glaner des informations à partir d’observations faites à une distance incroyable, et comme le souligne un nouveau document de recherche publié dans AGU Advances, nous pourrions finir par «trouver» une vie qui n’est pas vraiment là.

Dans l’article, les auteurs expliquent que la technologie actuelle des télescopes peut finalement produire de faux positifs lorsque les chercheurs tentent de trouver des signes de vie dans d’autres mondes. Ils disent que si nous pouvons détecter la présence d’oxygène dans l’atmosphère d’une planète avec une fiabilité de plus en plus grande, cela ne suffit pas pour déclarer une planète habitable, encore moins pour déterminer s’il y a de la vie là-bas.

Des télescopes capables de «caractériser les environnements planétaires» seraient absolument essentiels pour les scientifiques espérant prouver que la vie existe sur un autre monde. Cela signifie détecter d’autres soi-disant «biosignatures» qui suggèrent la présence de vie en plus du fait qu’une planète peut avoir de l’oxygène disponible.

«C’est utile car cela montre qu’il existe des moyens d’obtenir de l’oxygène dans l’atmosphère sans vie, mais il y a d’autres observations que vous pouvez faire pour aider à distinguer ces faux positifs de la vraie affaire», Joshua Krissansen-Totton, premier auteur de l’étude, dit dans un communiqué. «Pour chaque scénario, nous essayons de dire ce que votre télescope devrait être capable de faire pour distinguer cela de l’oxygène biologique.»

Le problème ici n’est pas tant que l’oxygène est un mauvais indicateur de la vie. En effet, pour autant que nous le sachions, l’oxygène est nécessaire pour que la vie existe sur une planète, donc le trouver dans l’atmosphère d’une planète serait un très grand pas en avant vers la détermination de l’habitabilité. Cependant, nous savons que l’oxygène pourrait exister sur une planète sans vie, car la décomposition de l’eau par les radiations pourrait également provoquer une accumulation d’oxygène dans l’atmosphère d’une planète. Dans le même temps, les événements géologiques peuvent produire une abondance de monoxyde de carbone et d’hydrogène, et voir tous ces gaz ensemble autour d’une planète pourrait amener les scientifiques à sauter à la conclusion qu’il y a de la vie là-bas alors qu’en réalité ce n’est rien de plus qu’un rocheux.

«Si vous exécutez le modèle pour la Terre, avec ce que nous pensons être l’inventaire initial des volatiles, vous obtenez de manière fiable le même résultat à chaque fois – sans vie, vous n’obtenez pas d’oxygène dans l’atmosphère», explique Krissansen-Totton. «Mais nous avons également trouvé plusieurs scénarios où vous pouvez obtenir de l’oxygène sans vie.»

