Une étude rassure sur les injections COVID et les règles des femmes

L’une des premières études à déterminer si la vaccination contre le COVID-19 pouvait affecter les règles des femmes a révélé un changement mineur et temporaire. Une recherche publiée mercredi a suivi près de 4 000 femmes américaines au cours de six cycles menstruels et, en moyenne, la période suivante après qu’une injection a commencé environ un jour plus tard que d’habitude. Mais il n’y a eu aucun changement dans le nombre de jours de saignements menstruels après la vaccination COVID-19.

« C’est incroyablement rassurant », a déclaré le Dr Alison Edelman de l’Oregon Health & Science University, qui a dirigé la recherche et a déclaré qu’il était important de dire aux femmes à quoi s’attendre. Certaines femmes ont signalé des règles irrégulières ou d’autres changements menstruels après leurs injections. Les National Institutes of Health financent des études pour examiner s’il existe un lien.

L’équipe d’Edelman a analysé les données d’une application de contrôle des naissances appelée Natural Cycles, autorisée par la Food and Drug Administration pour que les femmes puissent suivre leurs cycles menstruels et dire quand elles sont le plus susceptibles de devenir enceintes. Les cycles menstruels sont comptés à partir du premier jour d’une période au premier jour du suivant. De légères variations d’un mois à l’autre sont normales, et le stress, l’alimentation et même l’exercice peuvent provoquer des changements temporaires.

Edelman a déclaré que l’étude incluait des femmes avec une durée de cycle «la plus normale des normales», en moyenne entre 24 et 38 jours. Les chercheurs ont suivi les femmes vaccinées pendant trois cycles avant les injections et les trois cycles immédiats après, y compris les mois où elles ont reçu une dose – et les ont comparées aux femmes non vaccinées. L’application a incité les femmes à saisir des informations sur le vaccin.

Un sous-ensemble de 358 femmes qui ont reçu les deux doses de vaccin au cours du même cycle menstruel ont vu un changement légèrement plus important par rapport à la durée de leur cycle suivant, en moyenne deux jours. Environ 10% d’entre eux ont eu un changement de huit jours ou plus, mais sont ensuite revenus à des valeurs normales, ont rapporté les chercheurs dans la revue Obstetrics & Gynecology.

Edelman a déclaré qu’une théorie est que lorsque le système immunitaire s’accélère à certains moments du cycle, « notre horloge biologique ou ce qui contrôle le cycle menstruel peut avoir un hoquet ». Elle prévoit une étude supplémentaire pour dire s’il y a des changements dans la lourdeur des menstruations. saignements ou si les femmes qui ont des règles irrégulières réagissent différemment.

Les résultats fournissent « de nouvelles preuves importantes soulignant que tout impact des vaccins COVID sur la menstruation est à la fois minime et temporaire », a déclaré le Dr Christopher Zahn de l’American College of Obstetricians and Gynecologists dans un communiqué.

