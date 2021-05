Une étude recommande de boire plus de deux tasses de café par jour

04/05/2021 à 14:07 CEST

Se réveiller le matin. Après avoir mangé. Pour socialiser ou faire des affaires. Boire du café a une signification sociale déterminante.

De plus, curieusement, la pandémie a augmenté la consommation de cette boisson stimulante dans les foyers. Selon les données du Coffee Cultural Forum, la fermeture de l’hôtellerie, Les confinements et le télétravail ont entraîné une croissance de la demande de café dans les foyers en 2020 d’environ 4,71%.

Eh bien, selon le chercheur CIBERESP Laura Torres Collado, de l’unité d’épidémiologie nutritionnelle de l’Université Miguel Hernández (UMH) à Elche, la consommation régulière de café est significativement associée à une mortalité moindre toutes causes confondues et à une mortalité par cancer.

Cette conclusion fait partie d’une étude menée pour savoir quel effet la consommation de cette boisson a sur la mortalité totale, à la fois cardiovasculaire et cancéreuse, chez les adultes de la Communauté valencienne.

Dans celle-ci la recherche a évalué la mortalité à 6, 12 et 18 ans, chez 1567 personnes de plus de 20 ans, qui a participé à la Enquête sur la nutrition et la santé de la communauté valencienne.

D’après ces données 78% de la population adulte valencienne boit du café tous les jours.

Est-il bon de boire beaucoup de café?

Les participants sont analyse du régime alimentaire, de l’état de santé et des principaux modes de vie, y compris la consommation habituelle de café à travers un questionnaire diététique. Le statut vital et la cause du décès des participants ont été vérifiés à partir de l’Indice national de mortalité de la Communauté valencienne.

Lorsque l’on compare la mortalité totale chez les non-buveurs de café et ceux qui ont bu café tous les jours, ce dernier avait un risque de décès 27% plus faible.

Mais il y a plus: ceux qui buvaient plus d’une tasse par jour, entre 2 et 6 tasses et demie par jour, avait un risque de décès inférieur de 44%, après 18 ans de suivi.

En plus de la mortalité globale, les chercheurs ont également analysé la incidence du café dans les décès par cancer. Ainsi, ceux qui buvaient plus d’une tasse de café avaient un risque 59% plus faible de mourir d’un cancer que les non-buveurs après 18 ans de suivi.

Il n’en va pas de même pour la mortalité causée par des problèmes cardiovasculaires. Bien qu’un risque plus faible ait été observé, les pourcentages ne sont pas significatifs.

Avec ou sans caféine

Bien entendu, il faut garder à l’esprit que ces avantages possibles ne sont fournis que par le café caféiné. Les décaféinés, non. Et c’est que selon l’étude CIBERESP, la consommation de le café caféiné est celui qui a montré un effet protecteur significatif pour la mortalité totale à 18 ans de suivi.

Ceux qui ont bu plus d’une tasse de café par jour (2 à 6,5 tasses par jour) présentaient un risque de mortalité inférieur de 41% total par rapport aux non-consommateurs.

Après avoir analysé toutes ces données, les auteurs de l’analyse concluent que la consommation habituelle de café à long terme peut être sans danger, en particulier de type caféiné, car elle montre un effet protecteur sur la mortalité totale et la mortalité par cancer, et n’est associée à aucune augmentation de mortalité, mortalité cardiovasculaire.