Une étude révèle que la blockchain peut jouer un rôle clé dans le développement de CBDC

La blockchain peut jouer un rôle essentiel dans le développement des plateformes de monnaie numérique des banques centrales (CBDC) dans le monde. Un communiqué de presse a annoncé cette nouvelle le 12 décembre, notant qu’Eesti Pank, la banque centrale estonienne, et Guardtime, une société européenne renommée de technologie profonde, ont mené un projet de recherche conjoint et découvert que la technologie blockchain présente de multiples avantages.

Selon le communiqué de presse, les deux entités ont utilisé KSI Cash, une technologie de monnaie numérique fonctionnant sur la blockchain KSI, pour enquêter sur les limites technologiques et opérationnelles de la blockchain et son utilisation dans le développement de CBDC.

Après avoir testé ce concept, Eesti Pank et Guardtime ont découvert que les systèmes de facturation numérique basés sur la blockchain sont linéairement évolutifs et très efficaces. Le système KSI Cash aurait un temps de paiement de bout en bout de 0,6 seconde et peut traiter jusqu’à deux millions de transactions par seconde.

De plus, la plate-forme a une empreinte carbone et une consommation d’énergie plus faibles que les réseaux de paiement instantané actuels. Plus précisément, Eesti Pank et Guardtime ont découvert que KSI Cash utilisait 70 µWh (microwattheures) par transaction, ce qui équivaut à 16 microgrammes de CO2.

En revanche, une transaction Visa utilise 0,1 Wh (wattheures). Bitcoin (BTC/USD) consomme beaucoup plus, et chaque transaction consomme 1 MWh (Mégawattheure). Il est à noter que 1 MWh équivaut à mille milliards de µWh.

Faisant la promotion du système, Eesti Pank et Guardtime ont déclaré :

Le projet a mesuré la charge des ressources pendant les tests et une évaluation indirecte de l’empreinte carbone du système a montré des émissions de 32 tonnes de CO 2 par an, en supposant une puissance requise de 14 kW.

Intégration transparente avec les systèmes de sécurité actuels

La recherche a également révélé que KSI Cash peut être intégré aux systèmes d’identification électronique existants. Cette capacité facilite la vérification des détails de Know Your Customer (KYC), facilitant ainsi le processus d’intégration.

Eesti Pank et Guardtime pensent qu’il est possible d’introduire des architectures préservant la confidentialité dans un tel système et de les rendre compatibles avec les analyses nécessaires à la surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Les partenaires de recherche ont ajouté que,

Les factures numériques offrent les avantages de confidentialité et de programmabilité des jetons, mais peuvent également être stockées dans des portefeuilles semblables à des comptes, tandis que la couche de garde utilisée dans le test a permis la compatibilité avec les infrastructures de paiement conventionnelles.

En outre, ils ont noté que le modèle de sécurité KSI Cash vérifie les opérations du système de manière cryptographique. Tout cela sans compromettre la sécurité. En plus de cela, le système s’est avéré résistant aux attaques internes et externes, ainsi qu’aux attaques quantiques.

