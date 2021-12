Une étude révèle que le ‘1-800-273-8255’ de Logic a aidé à sauver des centaines de vies

LogiqueLe single « 1-800-273-8255 », lauréat d’un Grammy, a permis de sauver des centaines de vies, selon une nouvelle étude.

Le morceau, sorti en 2017, tire son nom du numéro de la National Suicide Prevention Lifeline et présente des paroles qui mettent en évidence les options que les personnes aux prises avec leur santé mentale ont plutôt que le suicide.

Selon BMJ, plusieurs performances très médiatisées de la chanson ont coïncidé avec une baisse des taux de suicide chez les jeunes. Il a révélé qu’au cours des 34 jours qui ont suivi trois événements où le plus grand public était sur la piste – sa sortie, les MTV VMA 2017 et les Grammys 2018 – la National Suicide Prevention Lifeline a vu une augmentation des appels.

Le rapport indique que la hotline a reçu « un excédent de 9 915 appels » après chaque événement, ce qui représente une augmentation de 6,9 ​​% par rapport au nombre d’appels attendu. Il a ajouté qu’en utilisant un modèle correspondant pour les suicides, la piste semblait conduire à une réduction des suicides au cours de la même période. Le nombre attendu de suicides a baissé de 5,5%, soit 245 décès.

Les auteurs de l’étude ont conclu que « 1-800-273-8255 » était « associé à une forte augmentation des appels à Lifeline » et qu’une « réduction des suicides a été observée dans les périodes où le discours sur la chanson sur les réseaux sociaux était le plus important. » Thomas Niederkrotenthaler, professeur à l’Université de médecine de Vienne qui a travaillé sur le rapport, a déclaré :

« Les célébrités mais aussi les non-célébrités peuvent jouer un rôle important dans la prévention du suicide si elles communiquent sur la façon dont elles ont fait face aux situations de crise et aux idées suicidaires. »

« Savoir que ma musique affectait réellement la vie des gens, vraiment, c’est ce qui m’a inspiré pour faire la chanson », a déclaré Logic. CNN. «Nous l’avons fait d’un endroit très chaleureux dans nos cœurs pour essayer d’aider les gens. Et le fait que ce soit le cas, ça m’épate. »

En 2020, Logic a annoncé qu’il se retirait de la musique afin qu’il puisse se concentrer sur son rôle de parent. Cependant, le rappeur primé est revenu sur la scène avec de la nouvelle musique moins d’un an plus tard et a publié un flux constant de nouveau matériel depuis. Au cours de l’année 2021, il a partagé cinq singles, dont le dernier « Mon chemin » et « Appelle-moi ».

