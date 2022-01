Une étude révèle que les oiseaux apportent le bonheur aux humains

01/04/2022

Le à 09:14 CET

Ana I. Montañez

La présence et la diversité des oiseaux dans l’environnement humain ont une influence décisive sur le bonheur des gens, selon une étude d’un groupe de scientifiques, qui prend même l’Espagne comme exemple. Les chercheurs soutiennent que la compagnie des oiseaux peut apporter plus de bien-être psychologique que l’argent lui-même, tant qu’un niveau socio-économique minimum est maintenu.

Le rôle de la nature ne se résume pas seulement à ses biens matériels précieux et à être une source de nourriture et de toutes sortes de matières premières pour soutenir notre mode de vie. L’environnement va plus loin, transcende le tangible et s’insère dans le plan psychologique, sensoriel et spirituel. Cela inclut, bien sûr, le sentiment de bonheur.

C’est précisément cette dimension immatérielle des aspects bénéfiques que la nature projette sur l’homme qui est analysée dans l’étude L’importance de la diversité des espèces pour le bien-être de l’homme en Europe, récemment publiée dans la revue Science Direct, qui concentre ses recherches sur la relation entre la richesse des espèces animales et la satisfaction de vivre des citoyens européens.

Les oiseaux apportent le bien-être | Pexels

Pour ce faire, les chercheurs ont collecté des données sur le degré de satisfaction et des informations socio-économiques auprès de plus de 26 000 citoyens de 26 pays différents sur le continent européen et ils l’ont lié à la répartition des espèces d’oiseaux, de mammifères (dont la mégafaune) et de certains arbres, en plus d’autres facteurs externes tels que, par exemple, le climat de la région ou l’hétérogénéité du paysage.

Après tout ce travail de terrain, les chercheurs ont découvert que la richesse des espèces d’oiseaux est positivement liée à la vie en Europe (Pas le cas dans le cas des mammifères, de la mégafaune ou des espèces d’arbres étudiées) et apporte plus de bonheur aux citoyens que d’argent.

« Les Européens sont particulièrement satisfaits de leur vie si leur environnement immédiat abrite une grande variété d’espèces », déclare l’auteur principal de l’étude, Joel Methorst, chercheur au Senckenberg Center for Biodiversity and Climate Research. « Les Européens les plus heureux sont ceux qui peuvent observer de nombreuses espèces d’oiseaux dans leur vie quotidienne & rdquor;, Ajouter.

Ainsi, une augmentation de la richesse en espèces d’oiseaux de 10 % est liée à une augmentation de la satisfaction de vie des citoyens avec une valeur de 0,052 (coefficient d’oiseau = 0,55, IC à 95 % = 0,05-1,05), tandis qu’une augmentation du revenu de 10 % augmente la durée de vie. satisfaction de 0,034 (coefficient de revenu = 0,36, IC à 95 % = 0,30-0,41).

Spécimen de gorgebleue | Jorge Remacha / Référencement

En fait, l’étude utilise comme exemple L’Espagne, pour être le pays avec « la gamme la plus large & rdquor; richesse en espèces d’oiseaux. En ce sens, l’étude prévoit que le bonheur des Espagnols pourrait augmenter de 0,45 si les régions avec les valeurs les plus faibles en termes de diversité d’espèces atteignaient les niveaux des régions avec la plus grande biodiversité, tant que, oui , le les niveaux socio-économiques et d’autres facteurs climatiques et visuels étaient stables.

« Voir et observer les oiseaux et leur comportement dans les jardins ou dans la nature peut favoriser les émotions positives et augmenter le bien-être& rdquor;, explique l’analyse, qui ajoute que les êtres humains apprécient les oiseaux pour leur beauté physique et leur comportement intéressant, c’est pourquoi les espèces telles que les pigeons, les mouettes ou les corbeaux sont souvent sous-estimées.

De plus, écouter le chant des oiseaux « peut réduire le stress psychologique et il a une influence positive sur la restauration de l’attention perçue & rdquor;, ajoute-t-il.

Avantages paysagers

Un autre facteur qui a une influence positive, selon l’étude, est la facilité d’accès aux espaces verts publics et aux espaces de loisirs au point que la satisfaction de vivre augmente de 0,54 lorsque ces espaces sont facilement accessibles.

Ceci est dû au fait Parmi les propriétés bénéfiques qu’un paysage peut favoriser figurent, d’une part, la promotion de la diversité des oiseaux dans l’environnement et, d’autre part, le bien-être de la population.

« À l’échelle régionale, les paysages à grande diversité paysagère ont tendance à avoir une grande richesse en espèces d’oiseaux et en éléments paysagers qui ont également une grande valeur esthétique ou récréative », soulignent les chercheurs, de sorte que la richesse des espèces est également un indicateur de la qualité récréative des paysages naturels eux-mêmes.

Anatidés à Doñana | Pixabay

Les conclusions de cette étude soutiennent que les décisions politiques et sociales concernant la gestion de l’environnement doivent être fondées sur l’existence de la nature elle-même et de ses avantages pour améliorer la santé et le bien-être des humains.

La protection des oiseaux et de leur habitat ne se justifie pas seulement par la nécessité de protéger et de préserver la diversité des espèces, mais cela signifierait également une « Investissement très précieux & rdquor; dans le bonheur humain.

« La prise de décision politique et sociale devrait encourager le maintien et la création d’espaces naturels qui abritent une grande diversité d’oiseaux, favorisant ainsi les synergies entre la conservation de la biodiversité et la promotion du bien-être humain », concluent les chercheurs.

Article de référence : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800920322084?via%3Dihub