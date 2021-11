Une étude révèle que plus de la moitié des développeurs de jeux vidéo explorent déjà les utilisations possibles de Blockchain

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’étude montre que les développeurs de jeux vidéo aux États-Unis et au Royaume-Uni soutiennent que la blockchain et les NFT pourraient bien devenir une norme au sein de l’industrie.

Une étude récente réalisée par l’agence britannique Opinion a révélé qu’environ 58% des sociétés de développement de jeux vidéo consultées ont déjà commencé à explorer les utilisations possibles de la Blockchain dans leurs prochains titres.

Les développeurs de jeux explorent les utilisations de la blockchain

Selon les données révélées par l’agence, sur les 197 développeurs consultés basés aux États-Unis et au Royaume-Uni, 58% utilisaient déjà dans une certaine mesure la technologie sous-jacente des monnaies numériques, tandis que 47% ont commencé à utiliser des jetons non fongibles (NFT). .

Pour aller encore plus loin dans les chiffres, au moins 65% des entreprises consultées perçoivent Blockchain comme une constante au sein de l’écosystème pour les deux prochaines années, donc au moins 56% des développeurs considèrent que cette technologie est présente dans l’un de ses titres dans le 12 prochains mois.

Les résultats de l’enquête arrivent à un moment où plusieurs entreprises réputées ont déjà manifesté leur intérêt pour la mise en œuvre de la Blockchain dans leurs prochains titres. C’est le cas d’Ubisoft, qui explore déjà cette technologie depuis quelque temps, tandis qu’Electronic Arts (EA) envisage de s’impliquer encore plus dans le secteur, même si ce dernier n’a pas de projet concret pour le réaliser pour l’instant.

L’essor du Play-to-Win

Bien que l’idée de Blockchain et de jeux soit sur la table depuis un certain temps, entre 2020 et 2021, les jeux basés sur cette technologie Play-to-Win sont devenus très populaires, dans lesquels les joueurs pouvaient obtenir des récompenses sous forme de jetons ou objets de collection, qui pourraient ensuite être échangés sur des plateformes spécialisées et échangés contre d’autres crypto-monnaies ou monnaie fiduciaire.

Le plus grand exposant de ce marché aujourd’hui est peut-être le jeu Axie Infinity, qui compte plus de deux millions de joueurs, étant le titre avec le plus grand nombre de téléchargements et d’utilisateurs actifs aujourd’hui. Ici, les joueurs doivent gérer une équipe de trois axies (soit en les achetant, soit via une bourse), avec laquelle ils peuvent jouer dans un mode aventure ou dans une arène de combat contre d’autres participants, et ainsi obtenir des récompenses en jetons Smooth Love Potion (SLP). . ), dont le prix est d’environ 0,07 USD par unité au moment de la publication.

Après le succès d’Axie Infinity, de nombreux autres jeux sont sortis qui ont tenté de copier et d’innover la formule pour attirer une large base d’utilisateurs, popularisant ainsi la dynamique des jeux basés sur l’utilisation du NFT.

Mais si une bonne partie des développeurs voient un avenir dans le secteur du NFT et de la Blockchain, il y a aussi ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec ces technologies. Un exemple en est le service de vente et de distribution de jeux PC, Steam, dont les administrateurs ont averti les développeurs qu’il était strictement interdit de faire de la publicité pour des jeux impliquant l’utilisation des éléments susmentionnés.

