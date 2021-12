Une étude révèle qu’un certain type de chariot de supermarché vous fait dépenser plus | La vie

Ce petit changement dans le panier du supermarché pourrait vous faire dépenser jusqu’à 25 % de plus sur chacun de vos achats.

Il existe des techniques mises en œuvre par les grandes surfaces pour que nous finissions par remplir beaucoup plus notre panier, et bien que les allées pertinentes ou même les visites guidées soient déjà connues pour que nous puissions traverser certains endroits et acheter plus de choses, elles pourraient aussi devenir populaires bientôt une série de voitures conçues pour vider nos poches plus.

Et maintenant, une nouvelle étude suggère qu’un petit changement par rapport aux paniers d’achat traditionnels peut augmenter les ventes d’une entreprise jusqu’à 25 %. Concrètement, changer la barre traditionnelle que l’on retrouve dans les voitures pour les pousser et la remplacer par deux poignées latérales, augmenterait le montant de notre achat.

C’est ainsi que les scientifiques du Bayes Business School, Université de la ville de Londres, via dailymail, où ils ont examiné comment la disposition des bars peut affecter les décisions d’achat.

Plus précisément l’enseignant Zacharie est, l’un des responsables de l’étude, affirme qu’« il est choquant de découvrir qu’un petit changement dans la position des barres peut avoir un impact aussi important sur les dépenses des acheteurs. En fait, les barres nous font littéralement fléchir nos muscles lorsque nous magasinons ».

L’étude indique que lorsque nous utilisons une voiture traditionnelle, avec la barre appropriée pour la pousser, nous utilisons les triceps, un mouvement associé à la poussée des choses.

Cependant, lorsqu’on utilise un chariot avec deux poignées placées latéralement, comme s’il s’agissait d’une brouette, ce que nous utiliserons serait nos biceps, qui sont utilisés pour tirer les choses vers nous, et donc, soi-disant, nous apporterions plus d’articles au panier.

Ils affirment que lors des tests avec les clients, les utilisateurs qui utilisaient des chariots traditionnels ont dépensé en moyenne 25 euros dans le magasin, tandis que ceux qui utilisaient les voitures se sont adaptés avec le guidon sous la forme de deux poignées, huit euros supplémentaires ont été dépensés par achat.

Mais cette étude n’est pas seulement négative pour nos poches, mais elle pourrait aussi nous donner une idée et un avantage dans nos prochains achats. Et est-ce que si, par exemple, on voyait ce type de chariot dans différents magasins, le client pourrait déjà être prévenu à l’avance, il pourrait donc finir par opter pour d’autres solutions comme prendre deux paniers au lieu du chariot avec les poignées .

C’est une enquête intéressante qui sera publiée dans le Journal of Marketing au cours des prochaines semaines, mais les scientifiques vous préviennent déjà, au cas où vous finiriez par voir ce type de voiture dans votre magasin préféré.