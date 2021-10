Une étude révèle un lien entre les utilisateurs de marijuana vaccinés et les cas révolutionnaires de COVID

*Selon une nouvelle étude, les charges lourdes marijuana les utilisateurs qui sont également vaccinés pourraient être plus sensibles aux cas de COVID-19.

L’étude, publiée mardi dernier dans World Psychology, a révélé que les personnes souffrant d’un trouble de l’utilisation de substances (SUD) – une dépendance à la marijuana, à l’alcool, à la cocaïne, aux opioïdes et au tabac – étaient plus susceptibles de contracter le coronavirus après avoir reçu leurs deux vaccins. Ceux sans SUD ont vu un taux de 3,6 pour cent d’infections percées, par rapport à un taux de 7 pour cent chez ceux avec un SUD. À 7,8 pour cent, les personnes souffrant de troubles liés à l’utilisation de la marijuana étaient les plus à risque d’infections percées, selon l’étude.

« Les patients atteints de troubles liés à la consommation de cannabis, qui étaient plus jeunes et présentaient moins de comorbidités que les autres sous-types de SUD, présentaient un risque plus élevé de percée d’infection même après avoir été appariés pour des déterminants socioéconomiques défavorables de la santé et des conditions médicales comorbides avec des patients non SUD », les chercheurs a écrit.

« Des variables supplémentaires, telles que des facteurs comportementaux ou des effets indésirables du cannabis sur la fonction pulmonaire et immunitaire, pourraient contribuer au risque plus élevé d’infection par percée dans ce groupe. »

Les défenseurs de la marijuana regardent de côté l’étude, notant que la plupart des consommateurs de marijuana sont des toxicomanes.

« Cette étude est limitée aux personnes atteintes d’un » trouble lié à l’usage de substances « , qui est un très petit sous-ensemble de consommateurs de cannabis », a-t-il ajouté. Morgan Fox, directeur des relations avec les médias de la National Cannabis Industry Association, a déclaré à Newsweek.

« Il s’agit simplement d’une corrélation et ne montre pas de relation de causalité … les comportements individuels et les conditions sociales peuvent être un facteur contributif majeur au-delà de la simple présentation de modèles de consommation de substances problématiques, tels que le manque d’accès à des informations fiables, le partage d’articulations, etc., » elle a dit.

« De toute évidence, d’autres études sont les bienvenues et nécessaires, mais il est important de ne pas surestimer ou de déformer les résultats très peu concluants présentés dans cette recherche particulière et de s’assurer que les consommateurs de cannabis sont correctement informés de ce que les recherches les plus récentes indiquent réellement », a ajouté Fox.

