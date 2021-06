Une étude révolutionnaire suggère qu’il pourrait être impossible d’inverser le vieillissement – ​​.

L’espérance de vie a considérablement augmenté au cours des dernières centaines d’années, car les humains ont amélioré leurs conditions de vie et leurs traitements médicaux. Cependant, vivre plus longtemps n’est pas la fin du jeu, car de nombreux projets de recherche cherchent à prévenir ou même à inverser le processus de vieillissement.

Certains chercheurs ont peut-être compris comment inverser le vieillissement du cerveau. D’autres pensent avoir découvert les clés génétiques nécessaires pour inverser le vieillissement. Mais de toutes nouvelles recherches indiquent que les humains, comme de nombreuses autres espèces, sont voués à l’âge. Le processus pourrait être imparable et notre capacité à ralentir le vieillissement pourrait être limitée, selon une étude révolutionnaire.

Publiée dans Nature, la nouvelle étude semble indiquer que l’immortalité et la jeunesse éternelle pourraient n’être que des mythes. Les contraintes biologiques pourraient rendre impossible le ralentissement de la vitesse à laquelle nous vieillissons, selon les nouvelles découvertes.

Des chercheurs de 14 pays, dont des scientifiques de l’Université d’Oxford, ont testé l’hypothèse du « taux de vieillissement invariant ». La théorie dit qu’une espèce a un taux de vieillissement fixe à partir de l’âge adulte, et l’étude semble le confirmer.

“Nos résultats soutiennent la théorie selon laquelle, plutôt que de ralentir la mort, davantage de personnes vivent beaucoup plus longtemps en raison d’une réduction de la mortalité chez les plus jeunes”, a déclaré José Manuel Aburto au Guardian. Les scientifiques du Leverhulme Center for Demographic Science d’Oxford ont analysé les données sur les naissances et les décès par âge, couvrant des siècles et des continents.

« Nous avons comparé les données sur les naissances et les décès d’humains et de primates non humains et avons découvert que ce schéma général de mortalité était le même chez tous », a-t-il déclaré. “Cela suggère que les facteurs biologiques, plutôt que environnementaux, contrôlent en fin de compte la longévité.”

“Les statistiques ont confirmé que les individus vivent plus longtemps à mesure que la santé et les conditions de vie s’améliorent, ce qui entraîne une augmentation de la longévité dans l’ensemble de la population”, a ajouté le chercheur. “Néanmoins, une forte augmentation des taux de mortalité, à mesure que les années avancent dans la vieillesse, est évidente chez toutes les espèces.”

Les chercheurs ont comparé les différences de mortalité « à la fois au sein des espèces et entre elles », Aburto affirmant qu’ils avaient accès à une « collection de données extraordinairement diversifiée ».

Les ensembles de données ont indiqué une tendance similaire en ce qui concerne la mortalité. Il existe un risque élevé de décès pendant la petite enfance qui diminue rapidement dans les années immatures et adolescentes. Après cela, le risque reste faible jusqu’au début de l’âge adulte et augmente continuellement avec l’âge.

« De plus en plus de gens vivent beaucoup plus longtemps maintenant. Cependant, la trajectoire vers la mort dans la vieillesse n’a pas changé », a déclaré Aburto au Guardian. “Cette étude suggère que la biologie évolutive l’emporte sur tout et, jusqu’à présent, les progrès médicaux n’ont pas été en mesure de surmonter ces contraintes biologiques.”

Bien que les conclusions de l’étude puissent être décourageantes, il existe une industrie valant des milliards de dollars qui cherche des moyens de ralentir le vieillissement. La recherche se poursuivra probablement malgré ces conclusions. Ralentir le vieillissement dans des domaines clés pourrait être la clé pour améliorer la santé globale du public, même s’il est impossible d’inverser le processus de vieillissement.

