Une étude sauve des loups en permanence, mais sauve tranquillement des vies humaines – voici comment – .

Dans de nombreux États américains, les cerfs sont partout. Dans le Wisconsin, où je vis, il n’est pas nécessaire de conduire loin de la ville le soir avant de repérer un groupe de whitetails traversant un champ ou, malheureusement, de l’autre côté de la route. Environ un million de collisions entre des véhicules et diverses formes d’animaux sauvages se produisent chaque année, et les cerfs constituent une grande partie de ces accidents. Mais nous ne pouvons pas simplement nous débarrasser des cerfs, alors comment régler le problème? Ajoutez simplement les loups.

Une nouvelle recherche d’une équipe de scientifiques étudiant les populations de loups dans le Wisconsin a trouvé une corrélation incroyable entre la présence de loups et le nombre de collisions entre les véhicules et les cerfs. Lorsqu’il y a plus de loups dans une zone, les accidents de véhicules à moteur impliquant des cerfs diminuent considérablement, et non parce que les loups éclaircissent eux-mêmes le nombre d’animaux. C’est une découverte incroyable qui pourrait aider à réduire le nombre d’accidents de cerfs-véhicules dans le Wisconsin et ailleurs, et à sauver des vies.

Environ 200 personnes à travers les États-Unis meurent chaque année en raison de collisions entre des véhicules à moteur et des cerfs. La réduction de ces accidents et des blessures et décès qui en résultent est un problème complexe. Les chercheurs de cette nouvelle étude ont découvert qu’une façon de le faire pourrait être de s’assurer que les populations de loups sont en bonne santé dans les zones où elles peuvent prospérer. Et il ne s’agit pas nécessairement d’éclaircir la population de cerfs, mais plutôt de semer la peur chez les animaux et de les forcer à rester vigilants.

«Dans un laps de temps assez court, une fois que les loups colonisent un comté, les collisions entre cerfs et véhicules diminuent d’environ 24%», a déclaré Dominic Parker, co-auteur de l’étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, dans un communiqué. «Lorsque vous avez un prédateur majeur à proximité, cela a un impact sur le comportement de la proie. Les loups utilisent les caractéristiques linéaires d’un paysage comme couloirs de déplacement, comme les routes, les pipelines et les lits de cours d’eau. Les cerfs apprennent cela et peuvent s’adapter en restant à l’écart.

Cela a beaucoup de sens. Tout animal proie commencerait à devenir confortable et peut-être même «paresseux» si ses prédateurs disparaissaient. Ces animaux pourraient devenir plus désinvoltes par rapport à ce qu’ils perçoivent comme dangereux, et leurs sens non testés pourraient par conséquent s’émousser. Un cerf intrépide est un cerf dangereux, et quand l’un d’eux se promène sur une route sans souci dans le monde, il pourrait se retrouver sur le capot de quelqu’un, le blesser ou le tuer dans le processus.

En introduisant les loups dans une zone où se trouvent des cerfs, les proies doivent rester en alerte ou périr. Cela pourrait signifier qu’ils sont moins susceptibles de s’aventurer dans une zone inconnue, comme une route de campagne. S’ils s’égarent, ils risquent davantage de s’enfuir au moindre signe de danger, comme une voiture à grande vitesse.

