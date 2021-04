Une étude suggère des algorithmes de recommandation musicale pour les fans de musique non grand public

Selon un nouveau rapport, les algorithmes de recommandation musicale sont les meilleurs pour la musique grand public.

Une équipe de chercheurs a analysé l’exactitude des recommandations musicales générées par des algorithmes pour les auditeurs de musique grand public et non grand public. L’ensemble de données qu’ils ont analysé contenait les historiques d’écoute de 4 148 utilisateurs qui ont utilisé Last.fm pour suivre leurs habitudes d’écoute.

Les chercheurs ont découvert que la qualité des algorithmes de recommandation musicale pour la musique non grand public laisse beaucoup à désirer. «Dans notre étude, nous avons établi que la volonté d’un utilisateur de musique d’écouter des types de musique en dehors de ses préférences musicales primaires a un effet positif sur la qualité des recommandations. Sortir des sentiers battus est payant même lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique », déclare Dominik Kowald, l’un des auteurs de l’étude et responsable du domaine de recherche en informatique sociale au Know-Center.

Pour établir une base de référence, les chercheurs disposaient d’un modèle de calcul pour les artistes que les utilisateurs écoutaient le plus fréquemment. Ils ont pu prédire la probabilité que les utilisateurs apprécient leur musique recommandée par quatre algorithmes de recommandation de musique courants. Les chercheurs ont constaté que les auditeurs de musique grand public semblaient recevoir des recommandations musicales plus précises que ceux qui préféraient la musique non grand public.

Les auditeurs de musique non traditionnels ont été classés par un algorithme dans les catégories suivantes en fonction des types de musique qu’ils écoutaient le plus fréquemment: Genres musicaux avec uniquement des instruments acoustiques (folk) Utilisateurs de musique à haute énergie (hard rock, hip-hop) Utilisateurs de l’acoustique sans voix (ambient) Musique à haute énergie sans voix (electronica)

En comparant les histoires d’écoute de chaque groupe, les chercheurs ont identifié les utilisateurs les plus susceptibles d’écouter de la musique en dehors de leurs genres préférés et la diversité des genres musicaux écoutés par chaque groupe. Ceux qui écoutaient principalement de la musique comme la musique ambiante étaient également les plus susceptibles d’écouter la musique préférée des auditeurs de hard rock, de folk et d’électronica.

En utilisant leur modèle, les chercheurs ont pu prédire la probabilité que les auditeurs de musique non traditionnels aimeraient que les recommandations leur soient fournies par les algorithmes. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui écoutaient de la musique à haute énergie (hard rock, hip-hop) recevaient les recommandations musicales les moins précises. Ceux qui écoutaient de la musique ambiante ont obtenu les recommandations les plus précises de l’algorithme.

Il convient de noter que l’ensemble de données est extrait de Last.fm n’est pas représentatif de tous les services de streaming musical. Mais les auteurs de l’étude soulignent qu’elle pourrait encore être utilisée pour perfectionner des algorithmes musicaux pour des auditeurs non traditionnels.